Эксперты рассказали, кто больше всего подвержен укусам комаров
Как оказалось, комары тоже любят сладенькое, поэтому предпочитают пить кровь людей с повышенным сахаром в крови. Любители десертов и диабетики — лучшая добыча для них.
В организме спортсменов повышенная концентрация молочной кислоты, которая для комаров является любимым лакомством.
Крупные люди выделяют больше углекислого газа, чем худощавые личности — это привлекает комаров.
В журнале «Медицинская этимология» было опубликовано интересное исследование, согласно которому первая группа крови является наиболее привлекательной для насекомых-кровопийц.
Энтомологи Университета Флориды доказали, что при поиске жертвы комары пользуются не только обонянием, но и зрением. А, как известно, эти насекомые распознают лишь несколько цветов: черный, синий и красный. Люди в одежде такого цвета подвержены комариным атакам больше всего.
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Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни
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