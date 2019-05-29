Эксперты рассказали, кто больше всего подвержен укусам комаров

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Да, они не всех кусают одинаково.Как оказалось, комары тоже любят сладенькое, поэтому предпочитают пить кровь людей с повышенным сахаром в крови. Любители десертов и диабетики — лучшая добыча для них.В организме спортсменов повышенная концентрация молочной кислоты, которая для комаров является любимым лакомством.Крупные люди выделяют больше углекислого газа, чем худощавые личности — это привлекает комаров.В журнале «Медицинская этимология» было опубликовано интересное исследование, согласно которому первая группа крови является наиболее привлекательной для насекомых-кровопийц.Энтомологи Университета Флориды доказали, что при поиске жертвы комары пользуются не только обонянием, но и зрением. А, как известно, эти насекомые распознают лишь несколько цветов: черный, синий и красный. Люди в одежде такого цвета подвержены комариным атакам больше всего.