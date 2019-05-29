Медики объяснили, чем полезен и кому вреден березовый сок

Употребление березового сока – хорошее подспорье при лечении воспалительных заболеваний.Конец марта и середина апреля – сезон сбора березового сока. Именно сейчас он обладает наиболее полезными свойствами. Многие украинцы запасаются тарой и отправляются на поиски самой «сочной» березы.Как же правильно собирать главный весенний напиток, и чем он хорош для здоровья?Как добыть березовый сокВ 40-50 см от земли ножом снизу вверх сделайте отверстие в стволе глубиной 2-3 см (для старого дерева глубже).Вставьте в отверстие желобок под наклоном вниз. Лучше деревянный: он менее травматичен для дерева.Подставьте под желобок посуду. Лучше стеклянную (пластик или металл могут изменить вкус напитка) и побольше (на случай, если вы прозеваете вовремя сменить тару).Окончив сбор сока, законопатьте отверстие живицей (смола, выделяемая березой) или пластилином: дерево не будет терять свои жизненные соки, и надрез быстрее заживет.Кому полезен березовый сокВнешне сок березы бесцветный, выглядит как прозрачная жидкость, но по химическому составу он превосходит многие витаминные напитки. Он содержит витамины, углеводы, минералы, фитонциды, органические кислоты.Свежий березовый сок лечит язвы желудка и 12-перстной кишки, печень, желчный пузырь, головную боль, цингу, бронхит, кашель, помогает при ревматизме, радикулите, подагре и артрите, полезен при кожных заболеваниях, очищает кровь, стимулирует обмен веществ, обладает свойствами «промывки» для почек.Чтобы песок «пошел», нужно выпивать около 2-х литров сока в день. Для остальных целей дозировка – 3 стакана в день, за полчаса до еды.Как хранить и консервировать березовый сокЕсли вы не хотите пить сок сразу, а желаете сохранить его подольше, закройте банку и поставьте ее в холодильник. Так напиток будет меньше окисляться, то есть портиться. Однако дольше 2-3-х дней сок лучше не хранить, иначе он забродит и из целебного нектара превратится в яд. Но если законсервировать сок, то он простоит еще несколько месяцев.Для консервирования сок подогрейте в эмалированной посуде до температуры 80 С. Разлейте по стеклянным бутылкам и банкам. Заполните почти доверху и закупорьте крышками, а бутылки – пробками с последующей осмолкой. А затем выдержите 15-20 минут в воде 85 С для пастеризации. Конечно, витаминов в консервированном соке не остается (особенно он богат витамином С), а вот минералы сохраняются (калий, кальций, натрий, магний, марганец, медь).Кому нельзя пить березовый сокЕдинственные, кому нельзя пить много березового сока – это те, у кого есть камни в почках, а именно – оксалаты. Из-за того, что напиток обладает мочегонным действием, он может протолкнуть оксалат в мочевые пути, и его острые углы порежут их нежные края. Больной почувствует резкую сильную боль, количество мочи уменьшится и в ней появится кровь.