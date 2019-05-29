Врачи рассказали, кому нельзя делать разгрузочные дни

Стало известно, кому противопоказано голодание.При отклонениях в работе поджелудочной железы, печени и органов ЖКТ разгрузочный день можно проводить только на минеральной воде и после консультации с врачом.Эксперты рекомендуют всем худеющим, а также тем, кто просто следит за своим здоровьем и внешностью раз в неделю-две устраивать разгрузочные дни.«Разгрузочные дни – это не дни голодания. Это возможность для организма перейти на новый график питания, сжечь отложившиеся жиры и избавиться от токсинов. Но несбалансированность рациона и употребление только одного продукта – будь то кефир, яблоки бананы или каши, — может вызвать обострение имеющихся недугов. Особенно это чревато для тех, кто страдает болезнями печени или почек, а также при сахарном диабете» — говорит эксперт.Кроме того, однодневные ограничения в пище могут навредить во время беременности и кормления грудью, хотя порой они могут быть рекомендованы врачом.«В ряде случаев даже женщинам в положении рекомендуются однодневные разгрузки, но назначить их может только врач, самодеятельность тут неуместна», — говорит врач.Также противопоказаны разгрузки при хронических заболеваниях во время их обострения, при болезнях печени и проблемах с почками.Важно помнить, что при разгрузочных днях – будь то кефир, мясо, каши или овощи, — противопоказан алкоголь, соль, сахар, специи и любые соусы.Еще один важный момент в том, что нельзя снижать калорийность ниже 1000 ккал, иначе ваши ограничения будут бессмысленными – вы просто замедлите обмен веществ, а все, что сбросили в разгрузочный день, вернется к вам уже через сутки.Разгрузочный день нужно планировать так, чтобы вы провели его максимально комфортно – без нервных деловых встреч, выяснений отношений, поездок и т.д. откажитесь также от интенсивных тренировок в спортзале. И, что еще немаловажно, в разгрузочные день нужно на треть увеличить потребление воды для того, чтобы организм быстрее справлялся с очищением органов.