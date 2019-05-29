Причины возникновения и профилактика варикозного расширения вен на ногах

Как определить начальную стадию варикоза и приступить к лечению.Варикозное расширение вен — не просто нарушение эстетики ног, это серьезное заболевание, которое влечет за собой массу последствий, начиная от дискомфорта, повышенной утомляемости, зуда и жжения, а заканчивая жизненно опасным тромбофлебитом. Первые признаки варикоза — серьезный сигнал для незамедлительного обращения к врачу за полноценной диагностикой проблемы и назначением лечения.Что такое варикозное расширение венСтатистика неумолима: одна из трех женщин и один из десяти мужчин на планете страдают этим недугом. Поражает факт, что чаще всего в группе риска трудоспособные лица, не имеющие, как кажется, существенных проблем со здоровьем.В то же время, этот распространенный недуг существенно снижает качество жизни: первые признаки варикоза на ногах еще не проявились визуально, а ноющую боль, зуд или жжение, а также излишне быструю утомляемость при длительном нахождении в неподвижной позе больной уже испытывает.Причиной таких ощущений является нарушение оттока крови от ног, возникающее из-за слабости стенок сосудов, снижения их тонуса. Плохо работающие венозные клапаны усугубляют проблему, приводя к застаиванию крови на отдельных участках.Через некоторое время такие вздувшиеся области сосудов становятся видны даже на поверхности голеней, и на этом этапе, увы, происходящие процессы уже необратимы. Даже самое серьезное лечение не вернет венам первоначальный тонус и эластичность.Терапия, как и хирургическое вмешательство, направлены на минимизацию последствий и профилактику дальнейшего развития болезни. Этот факт еще раз подчеркивает важность своевременного обращения к врачу, основанием для которого должны стать признаки варикоза любых органов.Причины варикоза ногВарикозное расширение вен относится к заболевания, в появлении которых можно винить наследственность. Но врачи настаивают: чаще всего ответственность лежит на самом больном: склонность к варикозу усугубляется образом жизни и профессиональной деятельности.Регулярно должны проверять признаки варикоза нижних конечностей: работники профессий, подразумевающих постоянное нахождение на ногах или регулярное поднятие тяжестей; лица, часто находящиеся в неподвижной стоячей или сидячей позе; люди, страдающие излишней полнотой; беременные женщины. Этим категориям, входящим в группу риска, рекомендуется прохождение диагностики и консультации у флеболога не реже раза в год, даже если признаки заболевания пока никак не появляются.Беременные должны посетить специалиста за 9 месяцев дважды, так как за этот период происходят слишком существенные перестройки организма, реакцию на которые надо отслеживать в динамике.