Развенчаны популярные мифы о кофеине

Мифы, в которые уже стыдно верить.Многие перестали пить кофе (или не пили его вовсе) по многим причинам: кто-то когда-то сказал, что напиток вызывает рак, бессонницу или повышает давление. «Лайфхакер» пишет о самых распространенных мифах и развеевает их, что бы после прочтения этой статьи вы могли наслаждаться напитком без угрызений совести.Кофеин вызывает зависимостьСкажем так: это не совсем правда. К кофе — вкусному, ароматному, бодрящему — действительно можно привыкнуть. Однако зависимостью это привыкание назвать нельзя.Кофеин ни в коей мере не угрожает вашему физическому, эмоциональному и социальному здоровью, как это делают наркотики, даже самые лёгкие и легальные вроде сигарет или спиртного.Если вы решите отказаться от кофе, скорее всего, ваш организм этого даже не почувствует. Лишь в некоторых случаях (например, если вы привыкли употреблять две и более чашки в день) возможны неприятные симптомы:головная боль;ощущение усталости;повышенная тревожность;раздражительность;плохое настроение;сложности с концентрацией.Но эти проявления будут не слишком выражены и вряд ли продлятся дольше, чем один-два дня. По данной причине эксперты не считают любовь к кофеину серьезной зависимостью, преодоление которой требовало бы профессионального лечения.Кофеин содержится только в кофеЭтот стимулятор можно обнаружить во многих продуктах питания и напитках, помимо кофе. Вот далеко не полный список:чай — и черный, и зеленый, и пуэр, и мате;какао;энергетические напитки;газированные напитки коричневого цвета;кофейное мороженое;кофейный йогурт;кофе без кофеина;шоколад (кроме белого);некоторые лекарственные препараты.Кофеин может вызвать бессонницуЕсли вы пьете кофе в первой половине дня, это исключено. Кофеин выводится из организма довольно быстро: через 8–10 часов в крови останется менее 25% от принятой вами исходной дозы, а это слишком мало, чтобы вызвать нарушения сна.Что касается кофе, выпитого во второй половине дня, важную роль играет крепость напитка. Например, в 30-граммовой чашке эспрессо содержится около 60 мг кофеина — это меньше, чем в обычной чашке черного чая, который многие пьют за ужином и не испытывают затем никаких проблем с засыпанием.А вот в средней (170 мл) кружке робусты может быть до 200 мг кофеина, так что риск не заснуть, выпив такой напиток ближе к вечеру, возрастает.Также многое зависит от личной чувствительности к кофеину. Большинству людей чашечка кофе, выпитая за шесть или ранее часов до сна, бессонницей не грозит. Однако некоторые из-за особенностей метаболизма реагируют на кофеин обостренно. Если вы опытным путем обнаружили, что относитесь к числу таких людей, вам действительно стоит ограничить употребление кофейных напитков.Кофеин повышает давлениеВовсе не обязательно. Это опять-таки вопрос личных особенностей. Есть люди, чей организм действительно реагирует на кофеин повышением артериального давления. Но есть и те, на кого кофе не оказывает подобного эффекта. Установить, к какой категории относитесь вы, можно только опытным путём.Эксперты авторитетной медицинской организации Mayo Clinic рекомендуют делать это так. Измерьте давление и зафиксируйте результат. Выпейте чашку кофе, а через полчаса снова воспользуйтесь тонометром.Если показания прибора увеличились на 5–10 пунктов, ваша сердечно-сосудистая система реагирует на кофеин. Если нет, повышения давления после выпитого кофе вам можно не опасаться.Кофеин вымывает кальций из организмаИз-за этого его считают виновным в развитии остеопороза. Но тут опять-таки ситуация из разряда «бабушка надвое сказала».Действительно, если употреблять много кофеина (более 744 мг в день, что равносильно примерно 12 стандартным чашечкам эспрессо), это может ухудшить всасываемость кальция в кишечнике. Однако исследования показывают: достаточно добавить в кофе 1–2 столовые ложки молока, и негативное влияние кофеина будет компенсировано.Тем не менее людям старшего возраста с кофе стоит быть осторожнее: у них все же наблюдается некоторая связь между потреблением кофеина и риском перелома шейки бедра. Есть предположение, что у пожилых кофеин оказывает более мощное влияние на метаболизм кальция.Так что, если вам за 50, постарайтесь снизить употребление кофе до 300 мл в день.Кофеин вызывает ракА вот это уже точно миф. Ни одно из многочисленных исследований не установило связи между потреблением кофеина и развитием любого вида онкологических заболеваний. Зато есть веские основания предполагать, что кофе даже снижает риск возникновения некоторых видов рака.Кофеин приводит к обезвоживаниюКофеин действительно обладает легким мочегонным эффектом, но он не приводит к дополнительной потере жидкости сверх той, что попала в организм вместе с самим напитком.Есть лишь одно исключение: если вы выпьете 2–3 чашки крепкого кофе подряд, мочегонный эффект может стать более выраженным. Однако и такое учащение позывов в туалет наблюдается лишь у тех людей, кто практически не употреблял напиток ранее.Кофеин помогает протрезветьЭто заблуждение настолько распространено, что даже в статьях о том, как быстро прийти в себя после опьянения, нередко можно встретить фразу: «Выпейте чашечку кофе».Да, кофе действительно помогает замаскировать перегар. Но в том, что касается реального отрезвления, напиток даже вреден. Как стимулятор, кофеин бодрит и наполняет энергией. Из-за этого у выпившего человека появляется ложное ощущение, будто он пришел в себя и стал почти трезвым. Ложное!Несколько лет назад журнал American Psychological Association опубликовал доклад, в основу которого легли результаты тестов двух групп людей. Одна часть испытуемых находилась под воздействием алкоголя. Вторая » тоже, но спиртное было «отполировано» кофе.Как показал опрос, представители второй группы дружно рапортовали, что чувствуют себя протрезвевшими. Однако с тестами на внимательность, концентрацию, координацию и быстроту реакции они справились ничуть не лучше, чем пьяные добровольцы из первой группы.Кофе — это просто баловство, от него нет никакой пользыМногочисленные исследования доказывают, что пить кофе каждый день полезно. Это продлевает жизнь.Причём не важно, как много кофе и какого качества вы пьете. Даже если вы без меры налегаете на растворимый напиток или кофе без кофеина, шансы не умереть от какой-нибудь болячки в ближайшие десять лет у вас будут существенно выше, чем у тех, кто совсем отказывает себе в кофеине.Конечно, насиловать себя эспрессо или, положим, латте не стоит. Но если вам нравится пару-тройку раз в день баловаться чашечкой кофе, нет практически никаких причин расставаться с этой приятной привычкой.