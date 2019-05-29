Названы продукты, плохо влияющие на зрение

Такая пища вредна для глаз.Употребление некоторых продуктов без контроля может нанести огромный вред органам зрения.О том, какие продукты могут быть небезопасными для зрения, поведала в разговоре с корреспондентами врач-диетолог Екатерина Бурляева.Следующие продукты специалист внесла в перечень портящих зрение:Белый хлебПо словам Бурляевой, в хлебе из пшеничной муки высшего сорта находится большое количество рафинированного крахмала, что побуждает поджелудочную железу изготовлять больше инсулина. Высокий уровень инсулина в крови отрицательно влияет на глазное яблоко, инициирует развитие близорукости.Кофе и спиртноеИх интенсивное употребление содействует сужению сосудов, что вызывает отрицательные изменения в кровообращении глаза.Готовая пища с химическими добавкамиКак говорит Екатерина Бурляева, продукты, которые содержат большое число химических пищевых добавок, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов в целом плохо воздействуют на организм, в том числе и на органы зрения.СольВрач-диетолог разъяснила, что соль должна употребляться в колличестве, не превосходящем 6 граммов в день. Задерживая жидкость в организме, соль может воздействовать на подъем внутриглазного давления, одним из результатов которого бывает возникновение катаракты.Продукты с быстрыми углеводамиМучное и сладкое, а еще белый рис при интенсивном употреблении могут способствовать разрушению сетчатки глаз по причине собственной способности вызывать усиленную выработку инсулина.Что касается последнего, то, наверное, нет такого человека, который бы не ел рис. Без сомнения он довольно полезный, аппетитный и калорийный продукт. Впрочем, служба здравоохранения США провела ряд опытов и выявила, что использование в еду риса может плохо сказываться на самочувствии человека.Это происходит по причине того, что мокрый рис нередко содержит споры Bacillus cereus — бактериальной цепи. Как раз они могут спровоцировать пищевое отравление.