Медики поделились простыми методиками улучшения памяти

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Эти тактики может применить каждый.Способность обучаться является самым удивительным и важным качеством здорового человека. Эта функция напрямую связана с нашей памятью и логическим мышлением.Однако со временем способность к обучению может ослабнуть, а как не дать этому случиться мы и поговорим в представленной статье. Вот несколько эффективных советов для улучшения способности запоминать информацию.ПрипоминаниеКарточки памяти – это очень эффективное упражнение для развития нашей обучаемости. Суть его заключается в том, что некое значимое событие вы отмечаете на маленьком листке бумаге в виде какого-нибудь символа, числа или фразы. На неделю или даже две, вы откладываете вашу карточку и забываете о ней. С помощью телефонного напоминания в указанный срок вы достаете карточку и, глядя на рисунок, фразу или цифру, пытаетесь детально вспомнить цепь событий, которые предшествовали записи.Доказано, что это упражнение способствует укреплению проводящих нейронных связей в головном мозгу. Поэтому школьные экзамены являются не только способом проверки знаний учащихся, но и эффективным процессом обучения.Синтезируйте старую и новую информациюСравнивайте новую информацию с тем, что вам уже известно — так вы лучше усвоите новые данные и в будущем, вам легче будет их припомнить. Это упражнение очень сильно отличается от простого заучивания. Например, если в школе на уроке физики вы услышали что-то о теплопередаче, то попробуйте для начала осмыслить это понятие через призму имеющихся знаний и жизненного опыта. Например, вспомните, как передается тепло к вашим рукам от горячей чашки.РефлексияВ конце дня или после важного совещания потратьте несколько минут на то, чтобы вспомнить цепь прошедших событий. Проведите анализ поступков и действий, где бы вы поступили иначе, зная возможные последствия. Психологи из Гарвардского университета бизнеса и финансов утверждают, что анализ своего прошедшего дня способен увеличить продуктивность рядового сотрудника на 30%.КалибровкаПоскольку человек склонен создавать ложные воспоминания, как можно чаще проводите анализ ваших знаний и опыта. Станьте ученым, который ревностно подвергает исследованию собственную память. Проверяйте соответствие ваших суждений безусловной реальности.Этот пункт очень важен, так как все мы порой являемся жертвами иллюзии. Мы бываем, уверены в том, что наше мнение по тому или иному вопросу безупречно, в то время как ясное, казалось бы, воспоминание, оказывается, к примеру, сценой из просмотренного фильма, или просто иллюзией памяти.