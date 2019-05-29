Медики назвали продукты, избавляющие от головной боли

Какая еда заменяет лекарства.Продукты не хуже медикаментов способны успокоить головную боль.В первую очередь врачи рекомендуют выпить нежирного молока. Высокое содержание в нем калия и кальция поможет снизить болевые ощущения.Также полезной в борьбе с болью будет рыба. В ней много полезных витаминов группы B и насыщенных кислот омега-3.Кроме того, причиной головной боли может быть понижение уровня сахара в крови. Восстановить его баланс в организме помогут фрукты, особенно яблоки и лимоны.