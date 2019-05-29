Это популярное лекарство может спровоцировать поражение печени

Препарат продается без рецепта.Спровоцировать лекарственное поражение печени способны не только сложные препараты для лечения тяжелых болезней (например, цитостатики, применяемые в лечении онкозаболеваний), которые отпускаются исключительно по рецепту врача, но и распространенные безрецептурные средства.Среди безрецептурных средств ведущая роль по потенциальной опасности для печени принадлежит парацетамолу. Следует отдельно отметить «коварство» этого препарата… Намеренное употребление парацетамола в значительных дозах является причиной не более 50% всех случаев острой печеночной недостаточности, вызванных его передозировкой. В остальных случаях причиной такой острой печеночной недостаточности является регулярный прием парацетамола или передозировка по ошибке.В некоторых случаях гепатотоксичность нового препарата не обнаруживается в ходе клинических исследований, а выявляется лишь после его регистрации и начала массового применения. Именно потенциальная опасность для печени, распознанная уже после поступления нового препарата на рынок, является основной причиной приостановки и даже прекращения действия лицензий на лекарства, ранее одобренные официальными регуляторными ведомствами.