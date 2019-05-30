Этот продукт поможет контролировать уровень сахара в крови

Сыр снижает резистентность к инсулинуУпотребление сыра помогает снижать резистентность к инсулину, способствуя нормализации уровня сахара в крови. В этом смогли убедиться канадские ученые.Опубликован отчет о работе специалистов Альбертского университета, которые заявили о полезности сыра для предотвращения резистентности к инсулину – состояния, при котором повышается уровень глюкозы в крови, с чем может быть связано развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.«Сыр различной жирности может поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Этот молочный продукт снижает резистентность к инсулину», — считают ученые.Издание констатирует, что в последние годы научных данных об оздоровительном влиянии сыра на организм стало больше. Сыр отличается высоким содержанием жира, а употребление насыщенных животными жиром продуктов уже давно ассоциируется с угрозой для здоровья сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, исследования показывают, что люди, которые едят много сыра, отнюдь не демонстрируют повышенного риска болезней сосудов и сердца и к тому же не склонны к диабету второго типа.Канадские специалисты задались целью проверить приписываемые сыру свойства и провели эксперимент на грызунах. В течение восьми недель животных кормили салом, а части из них давали еще и сыр, как с низкой, так и с обычной жирностью. У тех животных, которые ели сыр, было зафиксировано в итоге снижение резистентности к инсулину благодаря нормализации сахара в крови.Также оказалось, что у животных, которые ели только сало, в организме содержались более низкие уровни фосфолипидов – веществ, важных для его нормального функционирования. В то же время у грызунов, употреблявших сыр, количество фосфолипидов было более высоким.По мнению авторов проекта, влияние сыра на концентрацию сахара в организме может быть связан «с каким-то важным компонентом». Они считают, что это не жир – скорее всего, белок или кальций.