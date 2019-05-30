Ряд способов бросить курить самостоятельно и не сорваться

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Все мы знаем о вреде курения, но многие из нас все равно не могут оставить эту пагубную привычку в прошлом.Более того, курят даже те, кто занимается спортом и йогой. Мы не будем говорить, как именно сигареты влияют на организм, мы дадим несколько советов, как их бросить.Составьте список ответов на вопрос «зачем?»Подумайте, зачем вы собираетесь бросить курить и что вам это даст. Разделите чистый лист на две части, в одной запишите, что вы получите от отказа от сигарет, в другой – что вам дает курение сейчас. Отнеситесь к этому делу серьезно, ведь вам нужно убедить ваш мозг в том, что вы делаете для него благо. Можете повесить лист на видное место, чтобы каждый раз, когда вы захотите взять сигарету, вам бросались в глаза все плюсы жизни без вредной привычки.Посчитайте затратыТакже посчитайте, сколько денег в месяц вы тратите на сигареты. Допустим, пачка сигарет стоит 100 рублей, а вы выкуриваете по одной в день. Это 3000 в месяц, 36000 в год, 180000 за пять лет. Не так уж и мало, правда? Попробуйте откладывать в день по 100 рублей, которые вы тратили на сигареты, и за год у вас наберется немалая сумма, которую вы сможете потратить с пользой.Держите под рукой фруктыМногих, особенно девушек, пугает набор веса. После того, как вы перестанете брать в рот сигарету, вам захочется заполнить его чем-то другим. Это действие замещает старую привычку, и, по сути, у вас появляется новая зависимость – в еде. Иногда люди набирают 5, 10, а то и 15 килограммов, потому что не могут себя контролировать. Чтобы избежать подобных последствий, держите под рукой фрукты или овощи, например, нарезанные палочками яблоки, морковь, сельдерей, огурец. Это будет хорошей альтернативой чипсам, печенью и прочим вредным закускам, потому что фрукты и овощи содержать витамины и клетчатку, которая поможет вывести из организма токсины.Попробуйте жвачкуЭто еще одно добавление к предыдущему пункту. Жвачка (без сахара), конечно, вредна, но первое время она может удовлетворять жевательный рефлекс. Особенно в этом деле помогает мятная. Если не хотите жевать, можете также попробовать леденцы, причем выбирайте те, которые придется долго рассасывать. Но когда вы поймете, что уже не хотите брать сигарету, лучше откажитесь от жвачек и конфет.Откажитесь от кофеЭто настоящий ритуал – скурить за чашечкой кофе сигарету, а то и две. У нас срабатывает ассоциативная память, вкус кофе сразу вызывает воспоминание о сигарете. Если вы очень любите этот бодрящий напиток, откажитесь от него хотя бы на время, пока не пройдет «ломка». Замените его на полезный цикорий, травяной чай, имбирный напиток и свежевыжатый сок. И вообще хорошо пить много чистой воды и овощных соков, чтобы вывести из организма никотин.Займитесь спортомЗанятия спортом помогут вам продышаться и занять голову чем-то другим. Но смысл в том, чтобы прикладывать максимум усилий во время тренировок. Плюс этого еще и в том, что вы, помимо того, что бросите курить, еще и подтяните фигуру и будете лучше себя чувствовать. Также хорошо заняться йогой, которая поможет вам лучше чувствовать свое тело и успокаивать ум.Создайте новые привычкиКогда вы бросаете плохую привычку, хорошая практика – создать новую. Подумайте, что вы уже давно хотели сделать, чему научиться? Может, вы всегда хотели делать записи в дневнике или писать левой рукой? А может, делать упражнения по технике речи? Самое время начать тратить время, которое вы тратили на перекур, с пользой.Окружите себя приятными запахамиКогда кто-то дома курит, а это бывает часто, помещение пропитывается запахом сигаретного дыма. Окружите себя приятными, легкими или яркими ароматами. Приобретите аромалампу, ставьте благовония, опрыскивайте пульверизатором с водой и эфирным маслом комнаты. Можете даже покупать свежие ароматные цветы.МедитируйтеМы практически в каждой статье советуем вам медитировать. И это не просто так! Когда вы погружаетесь внутрь и концентрируетесь на себе хотя бы раз в день, со временем вам становится легче отсекать от себя то, что не является частью вашего истинного «Я». Просто сидите в тишине, слушайте звуки на улице, внимайте вашему дыханию. Это поможет вам спокойнее пережить синдром отмены, и вы с легкостью войдете в чистую жизнь без сигарет.Если вы собрались бросить курить, считайте, что вы начинаете жизнь с чистого листа. Вы окружите себя новыми привычками, целями и возможностями. Считайте, что когда вы решитесь отказаться от сигарет, вы как будто родитесь заново!