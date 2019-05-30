Врачи рассказали, кому нельзя есть гематоген

Специалисты в области медицины настоятельно рекомендуют отказаться от употребления гематогена.По словам специалистов, добавка не содержит тех полезных качеств, которые ей приписывали в советские времена, а высокое содержание сахара может только навредить организму.По словам Татьяны Бандуриной, работающей в направлении гастроэнтерологии, гематоген кроме удовлетворения чувства голода не приносит организму никакой пользы. Кроме этого, в его составе содержатся компоненты, повышающие уровень глюкозы в крови и способствующие вздутию кишечника.Существующий стереотип, что бычья кровь, а основе которой произведен продукт, обладает ценными веществами, неоправданна.Как утверждают специалисты, в таких случаях лучше включить в меню кровяную колбасу, обладающую более полезным составом, чем гематоген, с переработанной бычьей кровью и высоким содержанием вредных добавок, в том числе и сахара.