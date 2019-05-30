Стало известно, чем могут быть опасны влажные салфетки

Вопросы личной гигиены особенно актуальны, если мы находимся не дома.Зачастую выручают влажные салфетки.Но насколько они безопасны и эффективны?Влажные салфетки упрощают жизнь, но эксперты из Великобритании стали нелестно отзываться об этом средстве личной гигиены.В процессе производства таких салфеток нередко применяются токсичные вещества. Наличие, например, метилхлоризотиазолинона может плохо сказаться на коже и привести к высыпаниям.Часто в составе салфеток, и даже детских, есть консерванты и ароматизаторы. Они не самым лучшим образом влияют на кожу, особенно детскую.Салфетки могут стать переносчиками бактерий. В ситуации, когда вы случайно «посадили» пятно на одежде, скорее всего, сразу в ход идет влажная салфетка. Многие сначала ей удаляют пятно, затем вытирают руки. Эксперты призывают в таком случае вымыть руки с мылом и водой, а не надеяться, что салфетка полностью уничтожит микробы.Если еще уделить внимание составу, можно обнаружить: во влажных салфетках содержатся пластиковые волокна. То есть средство гигиены не является биоразлагаемым и наносит вред окружающей среде. Например, животные в крупных водоемах, проглотив такую салфетку, могут погибнуть.Специалисты также напоминают: влажные салфетки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не в унитаз, чтобы избежать неприятностей с канализацией.