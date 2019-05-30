Специалисты подсказали, как выбрать раннюю клубнику без нитратов

Эксперты объяснили, как правильно покупать ягоды.Прилавки завалены первой клубникой. Ягоды выглядят очень привлекательно: сочные, ароматные, ярко-красные, но безопасные ли? «Сегодня» проверили товар на одном из черновицких рынков.В Черновцы клубнику привозят из Закарпатья и Тернопольщины. На местных рынках ее продают по 50-70 гривен за килограмм. Продавцы уверяют: ягода сочная и безопасная.Но действительно ли это так? «Сегодня» вместе с руководителем Госпродпотребслужбы города отправились на рынок. Без договоренностей и предупреждений. Прилавки пестрят молодыми овощами. Клубники – полно. Чтобы узнать, безопасна ли она, следует проверять лабораторные заключения у продавцов.В документе нужно обращать внимание на дату и перечень проверенной продукции. Для ягод срок реализации – 2 суток. Каждую новую партию заново проверяют. Содержание нитратов в ягодах – в пределах нормы.Заключение лаборатории продавцы показывают без проблем. Говорят, что покупатели осведомлены, поэтому документ далеко не прячут.Норму содержания нитратов подтверждает и лаборатория.«Норма нитратов для клубники – 60 миллиграммов на килограмм. А сейчас у нас показывает до 30-ти. Клубника у нас вся доброкачественная», – говорят специалисты.Если же случится опасная партия, ее изымают, измельчают или пересыпают кофе. Это делают, чтобы недобросовестные продавцы не вернули ягоды на прилавок.