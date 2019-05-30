Энергетики и кофе в возрасте до 17 лет могут способствовать раку

Врач рекомендует не знакомить детей в возрасте до 17 лет с кофе и энергетиками, поскольку это вредит работе совсем юного организма и может способствовать развитию опасных болезней, включая рак.Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн сообщил о том, что употребление кофе и энергетиков детьми до 16-17 лет может привести к серьезным последствиям для здоровья. Так, в первую очередь, от кофеина страдает нервная система, находящаяся в детском возрасте в процессе постоянного формирования. У детей могут возникать такие симптомы, как избыточные раздражительность и капризность, быстрая утомляемость, подверженность нарушениям сна.Помимо этого под влиянием кофеина активизируется потеря организмом воды, вместе с которой он также теряет полезные элементы, витамины и минералы. При этом из-за нехватки влаги начинают страдать почки.«Вместе с жидкостью выводятся минеральные вещества, в том числе калий, кальций, магний, необходимые для работы сердца. Регулярное употребление кофеина оказывает негативное влияние на растущую сердечно-сосудистую систему», - заметил Евгений Брюн.Нарколог добавил, что главные компоненты энергетиков в виде таурина, женьшеня и гуараны могут способствовать развитию гипертонии и рака. По словам Брюна, один из этих ингредиентов, таурин, еще плохо изучен наукой в своем воздействии на организм, многие его эффекты не ясны. Но известно, что в сочетании с алкоголем он способен вызывать истощение нервной системы. Женьшень и гуарана, сказал врач, при регулярном употреблении «могут спровоцировать различные нарушения деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, способствовать развитию гипертонии, и даже развитию раковых клеток».