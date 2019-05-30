Меньше мяса, больше клетчатки: сердечникам предложили питаться по этому принципу

Людям, страдающим от заболеваний сердца, нужно употреблять больше клетчатки и меньше мяса – данный принцип улучшает состояние кишечной микробиоты, от которой зависит дальнейшее здоровье.Medicalxpress сообщает о новом исследовании, результаты которого были представлены Европейским обществом кардиологов (ESC) в рамках научного конгресса Heart Failure - 2019. Ученые заявили, что сердечники, которые употребляют с пищей много клетчатки и очень умеренно употребляют мясо, имеют более разнообразные и полезные кишечные бактерии, чем пациенты, в рационе которых присутствует много мяса и мало клетчатки.«Ранние работы ученых показывали снижение биологического разнообразия микробов в кишечнике пациентов с сердечной недостаточностью. Мы выяснили, что это связано с низким потреблением клетчатки», - сказал в связи с этим соавтор работы, доктор Кристиане Майерхофер из университетской больницы Осло.В новом исследовании была выявлена связь между потреблением мяса с увеличением концентрации триметиламиноксида ТМАО среди пациентов с сердечной недостаточностью. Повышение уровня ТМАО является биомаркером развивающих процессов, ассоциированных с опасными сердечно-сосудистыми нарушениями. Ученые пришли к выводу, что пациентам-сердечникам следует ограничить потребление мяса до двух-трех раз в неделю.Одновременно с этим они рекомендуют людям с сердечной недостаточности увеличивать количество клетчатки в своем рационе. Как высказались специалисты Европейского общества кардиологов, активное употребление клетчатки сердечниками «позволяет снизить риск преждевременной смерти или необходимости операции по пересадки сердца».