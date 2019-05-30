Грозят подагрой и болезнями сердца: диетолог сообщила об опасности низкоуглеводных диет

Низкоуглеводные диеты могут грозить человеку серьезными проблемами со здоровьем, предупредила специалист.Российский врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала на страницах СМИ о том, почему режимы питания, построенные на ограничениях, опасны и неэффективны для похудения. Такие диеты предполагают придерживаться определенного рациона, но как только человек возвращается к питанию, не подчиняющемуся диете, его вес снова увеличивается.Один из популярных типов диет, к которому следует относиться с осторожностью, - низкоуглеводные, считает диетолог. Суть таких режимов состоит в максимальном ограничении углеводов в пище. Акцент в них делается на белках – основными источниками калорий служат нежирное мясо, куриное филе, рыба, грибы, молочные продукты, яйца.Специалисты сообщила: регулярно питаясь таким образом, человек может заполучить болезни органов пищеварения и выделения.«Низкоуглеводные и насыщенные белком диеты богаты пуриновыми основаниями (азотистыми соединениями), которые становятся причиной повышения уровня мочевой кислоты, развития подагры, образования камней. Такие диеты грозят развитием желчекаменной, мочекаменной, почечно-каменной болезней», - заявила Юлия Чехонина.Также врач-диетолог отметила, что рацион с преобладанием продуктов с животным белком связан с повышенным холестерином в организме и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Апеллируя к исследованиям ученых, она сообщила, что среди людей, которые годами придерживаются низкоуглеводного питания, на треть выше риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, таким риском грозит людям популярная диета Дюкана.Кроме того, отказ от углеводов способствует развитию депрессии, ведь именно с употреблением углеводов связаны положительные эмоции. Диетолог отметила, что статистически люди с лишним весом, не увлекающиеся диетами, имеют лучшие показатели здоровья по сравнению с теми, кто постоянно экспериментирует с питанием и то худеет, то полнеет.