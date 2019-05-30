5 типов людей, которые сильнее привлекают комаров

Ученые отмечают, что не все люди для комаров одинаково аппетитны. Есть типов людей, которых крылатые кровососы атакуют чаще других.Люди с повышенным сахаром в крови. Да, комары предпочитают «сладкую» кровь как более питательную. В этом плане желанная добыча для них – сладкоежки, диабетики.Спортсмены. В их организме активно вырабатывается молочная кислота, которая для комаров является чем-то очень заманчивого десерта.Люди с лишним весом. Комаров привлекает выдыхаемый человеком углекислый газ, а самое большое количество углекислого газа выделяют люди с наиболее крупными габаритами тела.Люди с первой группой крови. Исследование, опубликованное в журнале «Медицинская энтомология» в 2004 году, показало, что комары предпочитают первую группу крови другим. При этом, выяснили ученые, примерно у 85% людей есть гены, «благодаря» которым их организм подает сигналы, дающие кровососущим насекомым возможность распознавать группу крови своих жертв.Люди в черном. В результате своего исследования энтомологи из Университета штата Флориды пришли к выводу, что при поиске жертвы комары используют не только обоняние, но и зрение. Эти насекомые, как оказалось, различают черный, синий и красный цвета. На людей в одежде этих цветов они нападают чаще, полагают специалисты.Ученые напоминают, что комары могут разносить энцефалит подобно клещам. Медики рекомендуют гулять подальше от воды и не забывать пользоваться средствами, отпугивающими комаров.