Развенчаны популярные мифы о жиросжигании

Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала об эффективных методах, как лучше всего сжечь лишний жир и подтянуть фигуру.Так, на своей странице в Instagram она развенчала несколько популярных мифов о жиросжигании.Миф №1: жиросжигательные тренировки – это только кардионагрузки.Правда: жир сжигается при любых нагрузках – и при кардионагрузках, и при силовых. Но есть разница. На кардио сжигается больше жира непосредственно во время тренировки – из-за окислительных процессов. При этом нельзя задавать сходу высокую интенсивность: вы заставляете работать сердце на износ, а не теряете жир. Аэробный липолиз – это низко- и среднеинтенсивное кардио в течение долгого времени.Преимущество силовых занятий – в раскрученном “рваном” сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление.Миф №2: что я ем – неважно, важно – сколько калорий я съем.Правда: дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. 1800 калорий, съеденных в шоколадках или в продуктах ПП – не одно и то же! Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и «весовым плато». Не говоря уже о том, что чувство голода на «шоколадном пайке» просто не даст вам удержаться в рамках дефицита, и через несколько дней еще одна «диета» отправится на свалку истории.Миф №3: спортивные жиросжигатели – гарант успеха.Правда: у таблеток и других БАДов, которые «ускоряют» обмен веществ, снижают аппетит, а, «по некоторым данным, даже уносят на Луну», на деле мизерная эффективность. В день вы можете худеть максимум на 100 г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600ккал). Получается, что заявленные производителями «+10% к жиросжиганию» помогут потерять максимум еще +10 г жира.В обмен на это из 1 порции пилюль вы получаете нагрузку на сердце, равную 4 чашкам крепкого кофе! «Бонус»: как только перестанете их пить, вес тут же вернется, если вы продолжаете питаться неправильно.