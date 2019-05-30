Диетологи объяснили, когда овсянка мешает похудению

Иногда употребление диетической пищи ведет к набору веса.Во-первых, овсянку не стоит употреблять с сахаром. Также не поможет похудеть упакованная ароматизированная овсяная каша, которая содержит химикаты, дополнительные эмульгаторы и наполнители.«Неважно, какой сахар вы выберете — коричневый или белый, чрезмерное потребление сахара никогда не будет хорошей идеей. Добавление большого количества подсластителей может быстро повысить уровень сахара в крови. Если вы хотите сладкого, добавьте в овсянку свежие фрукты и корицу», — говорит диетолог.По словам диетологов, некоторые пакеты овсяных хлопьев содержат 14 граммов сахара и искусственных красителей. Вместо этого лучше купить не ароматизированную кашу и добавить начинку самостоятельно.Овсянка мешает худеть, если человек ест ее много. На завтрак не рекомендуется употреблять большие порции любой пищи. Это может вызвать дискомфорт и привести к увеличению веса. Диетологи советуют за один раз съедать около полстакана овсянки, чтобы избежать последствий переедания. Также стоит есть в маленькой тарелке и добавлять поменьше начинок.«Ваша миска овсянки заполнена начинками? Если так, то это может саботировать ваш процесс потери веса. Даже при том, что вы добавили все полезные продукты, такие как миндаль, изюм, свежие фрукты, переусердствовать с этим можно, увеличив ваши общие калории. При добавлении начинки к овсянке, не идите на крайности и следуйте норме в 150 калорий. Добавьте очень мало начинки, достаточно, чтобы добавить аромат», — говорят диетологи.Еще одну ошибку люди допускают, когда едят овсянку с неправильными начинками. Овсянка полезна для здоровья, но ее не следует использовать в качестве повода для добавления в нее плитки шоколада или литра карамели. Тогда вы не только не похудеете, но и навредите своему организму.Выбор правильного вида начинки необходим для поддержания себя в форме и здоровом состоянии. Лучше добавить в любимую кашу горсть миндаля или свежих фруктов и немного корицы. Вместо шоколада и шоколадной крошки, лучше перейти на какао-порошок, изготовленный из какао-бобов и представляющий собой чистую форму шоколада.