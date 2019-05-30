Медики рассказали, как чихать без вреда для здоровья

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Этот физиологический процесс рекомендуется контролировать.Врачи из Университетского госпиталя в Лестере предупреждают: зажимать нос и рот во время чихания – это очень плохая идея.Правила приличия запрещают нам громко и открыто чихать на людях. Во время чихания вокруг разлетаются капельки слюны и слизи, насыщенные различными бактериями и вирусами, особенно если мы больны. Именно поэтому правила этикета предписывают прикрывать во время чихания рот и нос носовым платком. Но, если платка под рукой вдруг не оказалось, то многие люди для соблюдения приличий прикрывают рот ладонью, а нос зажимают пальцами.Что такое чихание?Чихание – это безусловный рефлекс, механизм которого сходен с кашлем. Во время чихания поток воздуха с силой выходит через нос, избавляя нас от раздражителей – пыли, аллергенов, капелек слизи. При чихании воздух выходит через носовые пазухи со скоростью 120 метров в секунду и создает давление на внутренние стенки свыше 100 мм рт. ст. Если в момент чихания закрыть нос, то весь этот поток воздуха распределит давление по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом. Именно из-за повышенного давления возможны различные повреждения: могут серьезно пострадать кровеносные сосуды, внутреннее ухо и даже барабанная перепонка.Из-за создания повышенного давления в пазухах носа могут быть и иные последствия: например, может заболеть голова. Кроме того, все микробы, от которых организм пытается избавиться, в результате сдерживания чихания не покидают наш организм, а остаются внутри.Более серьезные последствияВ Великобритании врачи зафиксировали случай разрывастенки пищевода у мужчины, который собирался чихнуть, но попытался сдержаться, для чего зажал нос рукой. Этот уникальный случай и описан в журнале BMJ Case Reports.Мужчина 34 лет поступил в больницу с жалобами на острую боль при глотании и на изменения в голосе после сильного чиха, который он попытался сдержать. Пациенту сделали рентгенограмму, на которой врачи увидели чрезмерное скопление воздуха в мягких тканях шеи перед трахеей. Компьютерная томография подтвердила наличие обширной эмфиземы в шее и в грудной клетке. По результатам обследования врачи поставили диагноз: спонтанный разрыв пищевода. Мужчину госпитализировали, чтобы избежать инфекции и воспаления, и провели курс антибиотиков, во время которого он питался жидкой пищей через носовой зонд.Примерно через семь дней скопления воздуха исчезали. Тогда пациента перевели на диету из мягкой пищи, и вскоре выписали, порекомендовав ему больше не затыкать нос во время чиханья.Врачи отмечают, что спонтанный разрыв пищевода, который также называют синдромом Бурхаве, может представлять серьезную опасность и требовать агрессивного хирургического вмешательства, но в случае чихающего мужчины осложнений не было, и диагноз поставили довольно рано. Обнаружить синдром Бурхаве на ранних стадиях бывает сложно, одной из наиболее частых жалоб является боль в груди, но у данного пациента такой жалобы не было, поэтому авторы работы призывают коллег обратить внимание на данный случай и внимательнее ставить диагнозы пациентам.Авторы статьи, описывающей этот интересный случай, напоминают, что зажимать нос и рот во время чихания нельзя, так как это может травмировать мягкие ткани носоглотки и трахеи. Кроме того, в результате такой насильственной закупорки может возникнуть такое осложнение, как эмфизема средостения, то есть аномальное скопление воздуха в средних отделах грудной полости, перфорация барабанной перепонки и даже разрыв аневризмы головного мозга.