Медики определили самый опасный напиток для сердца
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца. К такому выводу пришли ученые Тихоокеанского университета в Калифорнии.
Медики пригласили 34 добровольца, половине из которых дали около литра энергетического напитка с кофеином, а другой половине – плацебо. Выпить напитки необходимо было в течение часа.
В результате, у пившей энергетики группы оказалось увеличено систолическое и диастолическое давление. По словам ученых, подобная нагрузка может привести к неправильной работе сердца и аритмии.
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