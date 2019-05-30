Медики определили самый опасный напиток для сердца

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Всего литр способствует нарушению сердечного ритма.Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца. К такому выводу пришли ученые Тихоокеанского университета в Калифорнии.Медики пригласили 34 добровольца, половине из которых дали около литра энергетического напитка с кофеином, а другой половине – плацебо. Выпить напитки необходимо было в течение часа.В результате, у пившей энергетики группы оказалось увеличено систолическое и диастолическое давление. По словам ученых, подобная нагрузка может привести к неправильной работе сердца и аритмии.