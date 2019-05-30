Эти правила ЗОЖ уже потеряли свою актуальность

Хорошие новости для сладкоежек.Научные исследования последних лет говорят о том, что эти правила уже устарели и не требуют обязательного соблюдения.Правило первое: обязательный сытный завтрак. Завтракать полезно, но в реальности физиологическая потребность организма в завтраке у всех разная. Ученые отмечают, что необходимость завтрака определяется индивидуальными биоритмами человека. Если голод пробуждается только спустя несколько часов после подъема с постели, то сытно завтракать человеку с такой особенностью не обязательно – достаточно перекусить чем-нибудь легким. Исследователи отмечают, что плотный завтрак актуален только в том случае, когда человек испытывает в течение дня серьезные физические нагрузки. Согласно данным, полученным учеными Китайского университета Сянгана (Гонконг), в утренние часы из-за низкого содержания глюкозы происходит максимальное накопление жировых отложений, и насыщенные питательными веществами завтраки лишь усиливают этот процесс роста жировой ткани.Правило второе: исключить из питания сладости. По мнению врача-эндокринолога и диетолога Екатерины Александровой, если у человека нет проблем с весом, нет нарушений углеводного обмена, то в умеренном количестве сладости нисколько не помешают. И даже при наличии лишнего веса или сахарного диабета, считает диетолог, можно не отказываться от сладостей окончательно, хотя и предпочитать все же лучше натуральные сахарозаменители. Сладости – источник глюкозы, которая нужна головному мозгу для нормального функционирования. Кроме того, они играют роль антидепрессантов. Гораздо более эффективным, чем питание, лишенное быстрых углеводов, для поддержания здоровья является сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, клетчатки и полезных жиров, в котором сладкое присутствует как приятное дополнение.Правило третье: пить от 2 литров воды в день. На самом деле, отмечают специалисты, потребность в жидкости для каждого человека индивидуальна. Ежедневная норма жидкости рассчитывается по формуле: 30 мл жидкости на каждый килограмм веса. Причем расчет нужно вести, базируясь не на реальном весе, а на нормальном при росте человека ИМТ (индексе массы тела). То есть людям с избыточным весом не нужно пить больше воды. Большинство специалистов сегодня сходятся во мнении, что у здоровых людей организм сам эффективно регулирует потребность в воде, и сигналом о необходимости пить воду является чувство жажды. Необходимость потребления жидкости зависит от множества факторов: возраста, веса, степени активности, температуры воздуха.