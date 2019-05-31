Диетологи назвали еще один способ убрать жир с живота

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как стать стройнее.Назван весьма эффективный способ как распрощаться с таким неприятным явлением как жир на животе.Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе. По их словам, наилучшего эффекта можно добиться интервальными тренировками.Всего в эксперименте приняли участие 72 человека в возрасте около 70 лет.Их разделили на две группы, одна из которых в течение десяти недель занималась по программе интервальных тренировок.Испытуемым предлагалось выполнять несложные упражнения в течение 18 минут (включая периоды отдыха) по три раза в день, постепенно продолжительность тренировок увеличивалась до 36 минут.Вторая группа вела привычный образ жизни. В итоге участники из первой группы сократили жировую прослойку на животе на треть, а также прибавили в мышечной массе благодаря физической активностиОтмечается, что наибольшая эффективность таких тренировок была отмечена среди мужчин.