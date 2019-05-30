Эта диета поможет стать стройнее и счастливее

Лучшая система питания.Выбирая диету, чаще думают о похудении и останавливаются на японской или гречневой диете. Диета Дюкана и модная кетодиета заслужили славу способов похудения для любителей вкусной еды и мяса. Интервальное голодание позволяет не менять меню и идти к цели уменьшения веса и вовсе придерживаясь обычного рациона. В то же время диетологи обращают внимание, что не все диеты для похудения полезны для здоровья. Однако есть одна диета, которая позволяет поддерживать вес в норме и заботиться о здоровье всего организма — средиземноморская.Средиземноморская диета — это тип питания, которому не сговариваясь следуют жители средиземноморского региона. Их рацион включает цельнозерновые продукты, орехи, оливковое масло, изобилие овощей, фруктов, бобовых и умеренное количество рыбы, птицы, мясных продуктов и алкоголя. Это даже не столько диета, сколько образ жизни, который уже давно известен как самый полезный для сердца, один из лучших для долголетия и снижения риска раковых заболеваний. Результаты недавних исследований показали, что такое питание помогает противодействовать и снижению когнитивных способностей у пожилых людей.В перекрестном исследовании Греческого открытого университета ведущий автор Константинос Аргиропулос и его коллеги наблюдали за группами пожилых людей в доме ухода за престарелыми в Восточной Аттике. 34% участников сообщили о высокой приверженности средиземноморской диете, а 64% процента — о средней. Скрининг зафиксировал проявление симптомов депрессии у почти 25% участников.Команда обнаружила, что увеличение потребления овощей в каждой группе было связано со снижением риска депрессии на 20%. Кроме того, снижение потребления птицы и потребления алкоголя в группах было связано с снижением вероятности депрессии на 36,1% и 28%, соответственно.«Наши результаты подтверждают, что депрессия у пожилых людей — распространенное явление, которое тесно связано с несколькими факторами риска», — заключили авторы. — «Соблюдение средиземноморской диеты может защитить от развития симптомов депрессии в пожилом возрасте». В то же время, по мнению авторов, исследование не доказывает причинно-следственной связи, ведь оно может быть отражением того факта, что людям с депрессией труднее соблюдать здоровую диету.Депрессия — это одно из самых распространенных психических расстройств. Для нее характерны такие симптомы как потеря интереса или радости, чувство вины и низкая самооценка, нарушения сна, аппетита, вялость и плохая концентрация внимания. В то же время ученые отмечают, что случаи депрессии, которые возникают после 55 или 60 лет, отличаются от тех, которые возникают в более молодом возрасте.«Депрессия позднего возраста не связана с семейной историей, и примерно в половине случаев это первый признак деменции», — считает Марк Д. Рего, доцент клинического факультета психиатрии в Медицинской школе Йельского университета. Он предположил, что польза средиземноморской диеты от депрессии в позднем возрасте может быть связана с ее влиянием на здоровье сосудов. А это значит, что и в профилактике таких состояний поможет правильное питание. Другими словами, чтобы узнать, что такое счастье в зрелом возрасте, нужно перейти на средиземноморскую диету как можно раньше.