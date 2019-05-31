Врачи предупредили об опасности стероидов для мужского здоровья
Ученые из университета Брауна в США и Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили эволюционный парадокс (Моссмана-Пейси): мужчины вредят своей фертильности, пытаясь стать привлекательнее.
С целью получить накачанное тело мужчины принимают стероиды, однако последние могут негативно повлиять на их плодовитость. Об этом сообщает информационное издание ВВС.
Мужчины употребляют стероиды для увеличения мышечной массы. С точки зрения эволюции, это помогает им добиваться лидерства и доминирование среди других мужчин. Так, они отстаивают право передать свою генетическую информацию первыми. «Прокачанный» внешний вид помогает завоевать внимание женщин. Однако не помогает обзавестись потомством из-за отсутствия сперматозоидов в их эякуляте.
Стероиды нарушают нормальную работу яичек, что приводит к уменьшению продукции спермы, вплоть до полного прекращения.
По оценкам ученых, до 90% мужчин, которые употребляют анаболические стероиды, могут стать стерильными.
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