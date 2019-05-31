Врачи предупредили об опасности стероидов для мужского здоровья

Врачи объяснили, чем грозят для здоровья мужчин обычные стероиды.Ученые из университета Брауна в США и Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили эволюционный парадокс (Моссмана-Пейси): мужчины вредят своей фертильности, пытаясь стать привлекательнее.С целью получить накачанное тело мужчины принимают стероиды, однако последние могут негативно повлиять на их плодовитость. Об этом сообщает информационное издание ВВС.Мужчины употребляют стероиды для увеличения мышечной массы. С точки зрения эволюции, это помогает им добиваться лидерства и доминирование среди других мужчин. Так, они отстаивают право передать свою генетическую информацию первыми. «Прокачанный» внешний вид помогает завоевать внимание женщин. Однако не помогает обзавестись потомством из-за отсутствия сперматозоидов в их эякуляте.Стероиды нарушают нормальную работу яичек, что приводит к уменьшению продукции спермы, вплоть до полного прекращения.По оценкам ученых, до 90% мужчин, которые употребляют анаболические стероиды, могут стать стерильными.