Диетологи объяснили, как влияет яблочный уксус на холестерин

Названы главные полезные свойства яблочного уксуса.Повышенные уровни холестерина и сахара в крови являются серьезными заболеваниями сегодня. Они настолько популярны, что почти каждый второй человек в мире борется с последствиями этих недугов. К счастью, существует множество естественных способов очистки крови от этих вредных веществ. Яблочный уксус для снижения холестерина и сахара — один из лучших вариантов.Повышенный холестерин и сахар являются двумя очень вредными веществами для нашего организма, которые непосредственно влияют на здоровье системы кровообращения и нарушают функции многих внутренних органов.Узнайте, какое влияние яблочный уксус оказывает на холестерин и как он помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Благодаря простому, естественному рецепту вы значительно улучшите свое здоровье за короткое время!Поддержание надлежащего уровня так называемого хорошего холестерина (ЛПВП) имеет решающее значение для профилактики кардио-сосудистых заболеваний(атеросклероза и других сердечно-сосудистых расстройств).Причины повышения уровня холестерина• Нездоровая, богатая жиром диета• Избыточный вес и ожирение• Злоупотребление алкоголем и курением• Генетические факторыКак правило, общий холестерин можно разделить на две фракции: хорошие и плохие. Чтобы организм функционировал правильно, важно обеспечить хороший баланс между ними.Если фракция плохого холестерина преобладает в организме, в кровеносных сосудах начинают формироваться бляшки, которые являются причиной серьезных кардио-сосудистых заболеваний.Уровень плохого холестерина растет с увеличением потребления продуктов, содержащих нездоровые транс-жиры. Их источником является в основном красное мясо, жареные блюда, пирожные и печенье и т.дЭто интересно: Эта ягода существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеванийСимптомы повышенного холестеринаХотя кардио-сосудистые заболевания развиваются на протяжении многих лет и часто не дают каких-либо конкретных симптомов, вы можете заметить ряд сигналов о том, что ваше тело не справляется с удалением холестерина и сахара:• Отек и онемение конечностей• Головокружение и головные боли• Чувство тяжести в желудке и расстройства пищеварения• Боль в груди• Слабость и хроническая усталость• Проблемы с кожей.Помните, что проверить уровень холестерина можно с помощью анализа крови. Врачи рекомендуют делать его не реже одного раза в пять лет. Еще одна рекомендация, без которой невозможно снизить уровень холестерина в крови, — это здоровое питание с низким содержанием жиров.Оптимальный уровень холестерина у взрослого человека ниже 100 мг / дл. Регулярно проверяйте и контролируйте здоровье кардио-сосудистой системы!Остерегайтесь сахара!Глюкоза — популярно называемая сахаром — является основным источником энергии для клеток нашего организма. Этот тип сахара присутствует в самых разных блюдах и продуктах, включая муку, мед, морковь, рис и т. д.Глюкоза необходима для целого рядя жизненно важных функций, таких как пищеварение, перекачивание крови к сердцу, дыхание, мышление и т.д. Нормальный уровень сахара в крови составляет от 70 до 110 мг / дл. Если он не превышает этот численный диапазон, наш организм функционирует правильно, и здоровье не находится под угрозой.В свою очередь, если этот уровень выше нормы, мы говорим о проблеме, называемой гипергликемией, которая грозит развитием диабета. Эта болезнь возникает, когда поджелудочная железа не может продуцировать достаточное количество инсулина, который в свою очередь, контролирует уровень глюкозы в крови.Симптомы повышенного сахараНиже приведен список наиболее распространенных симптомов, связанных с повышенным уровнем глюкозы в крови:• Сухость во рту и чувство жажды• Частые изменения настроения• Слабость и сонливость• Замедленное заживление ранПричины высокого сахараПознакомьтесь с наиболее распространенными причинами высокого уровня глюкозы в крови. К ним относятся, в частности:• Стресс — при сильном нервном напряжении и стрессе наблюдается повышенное производство гормонов, следствием чего является повышение уровня сахара в крови• Гормональные изменения• Обезвоживание организма• Диета, богатая углеводами• Оседлый образ жизни• Отсутствие физической активности• Побочные эффекты некоторых лекарств (например, стероиды, антипсихотики)• Заболевания, которые приводят к увеличению производства гормонов, которые повышают уровень глюкозы в кровиИ холестерин, и сахар являются виновниками массового разрушения нашего организме.Яблочный уксус для снижения холестерина и сахара — как использовать?Познакомьтесь с фантастическим рецептом здоровья! Включив яблочный уксус в свой ежедневный рацион, вы отлично очистите кровеносные сосуды от отложений холестерина и, естественно, понизите уровень сахара.Как яблочный уксус справляется с холестерином и избытком глюкозы? Ну, этот натуральный продукт изобилует ценными питательными веществами для здоровья (калий, пектин, яблочная кислота, кальций), которые прекрасно очищают кровь и восстанавливают здоровье кардио-сосудистой системы и других органов.Чем полезен яблочный уксус?• Увеличивая уровень оксида азота в организме, он предотвращает сужение кровеносных сосудов• Он детоксифицирует организм, восстанавливая правильный холестериновый баланс• Он помогает поддерживать нормальный вес тела (растворяет жиры)• Он стимулирует очищение организма от токсинов и других вредных веществ• Он очищает толстый кишечник, благодаря чему он улучшает работу пищеварительной системы и предотвращает запоры• Он регулирует функции лимфатической системы, благодаря чему улучшает кровообращение и предотвращает удержание жидкости в тканях организма• Он снижает кровяное давление, а также уровни холестерина и триглицеридовИнгредиенты• 3 столовые ложки натурального яблочного уксуса (45 мл)• 1 стакан воды (250 мл)Способ приготовления• Смешайте яблочный уксус с водой. Пейте три раза в день.