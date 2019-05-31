Названы возможные способы восстановить голос в домашних условиях

Как восстановить звучание голоса быстро в домашних условиях.Как быстро восстановить голос, если он неожиданно пропал, и вы можете только невнятно сипеть и шептать, а вас никто не слышит? Проблема достаточно частая в холодное время года. Но способы вернуть утрату есть. Мы расскажем, как восстановить голос в домашних условиях эффективно и безболезненно.Пропал голос: причины проблемыАфония или пропажа голоса может произойти по разным причинам. Это и переохлаждение, и специфика работы, связанной с постоянным напряжением голосовых связок, и громкое пение или разговор на повышенных тонах, и холодная вода, и простуда, и ларингит, и последствия какой- либо другой болезни.Выдыхаемый воздух, проходя через голосовые связки в нашей гортани, заставляет их вибрировать, за счет чего и получаются звуки. Для нормального звучания голоса важно, чтобы наши связки были здоровы, а слизистая гортани – хорошо увлажнена.В этом случае складки вибрируют и плотно закрываются, сохраняя влагу. В случае же воспаления, перенапряжения или раздражения голосовых связок они могут потерять способность вибрирования, что и становится причиной частичной или полной потери голоса.Как восстановить голос за несколько дней: способы леченияДля начала дайте своим голосовым связкам возможность отдохнуть и восстановиться. Не напрягайте их, а при необходимости говорить изъясняйтесь жестами, пишите на бумаге и лишь в крайнем случае – перейдите на шепот.Чтобы восстановить водный баланс и вернуть связкам необходимую влагу, пейте больше жидкости в течение дня. Питье не должно быть ни холодным, ни слишком горячим. Оптимально – теплая приятная температура жидкости. Это может быть бульон, чаи и настои на лекарственных растениях – ромашка, чабрец, мята, подорожник, имбирь, лимон.Также полезно проводить полоскания, особенно в случае простуды. Возьмите по равной щепотке цветов ромашки, календулы и листьев эвкалипта – в общем объеме 1 ст. ложку. Залейте ее в термосе стаканом кипятка, укутайте и дайте настояться 30-40 минут. Затем процедите и полощите теплым настоем горло два раза в день.Хороший способ, как быстро восстановить голос – это мед, в том случае, если на него нет аллергии. В теплый напиток добавьте немного меда по вкусу, размешайте и пейте небольшими глотками, как бы смазывая горло.Помогает при охриплости гоголь-моголь: растертый с сахаром яичный желток с кусочком сливочного масла.Для восстановления голоса подходят ингаляции горячим паром, но будьте аккуратнее, чтобы не обжечься. Пар хорошо увлажняет горло и ускоряет процесс выздоровления.Воздух в том помещении, где вы находитесь, важно поддерживать во влажном состоянии. Сухой, пыльный, теплый воздух раздражает голосовые связки, не давая им возможности быстрее восстановиться.На время восстановления голоса избегайте употребления острой, соленой, а также слишком горячей и холодной пищи.Также ограничьте употребление кофе, шоколада, зеленого чая, колы, алкоголя. Сигаретный дым крайне негативно сказывается на связках, а потому на время восстановления голоса откажитесь от курения и старайтесь не бывать в пыльных и задымленных местах, чтобы не раздражать слизистую.Если ваш голос долго не восстанавливается или же вы не знаете причину, по которой он пропал, следует обратиться к врачу.