Медики рассказали, как распознать проблемы с щитовидкой

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Врачи назвали первые симптомы проблем с щитовидной железой.Гипертиреоз — нарушение работы щитовидной железы, характеризующееся избыточным производством гормонов, что приводит к ряду нежелательных проблем для организма.Симптомы гипертиреоза такие:Нервозность и раздражительность;Непереносимость жары и потливость;Дрожь по телу, потеря веса или неспособность ее набрать;Повышенная активность кишечника;Отечность щитовидной железы;Тахикардия (учащенное сердцебиение);Тонкая, хрупкая и влажная кожа и неравномерный рост волос;Нарушение сна.При обнаружении у себя вышеперечисленных симптомов, желательно обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и правильной постановки диагноза, что обеспечит своевременное лечение и здоровье твоего организма.