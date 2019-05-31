Медики рассказали, как распознать проблемы с щитовидкой
Гипертиреоз — нарушение работы щитовидной железы, характеризующееся избыточным производством гормонов, что приводит к ряду нежелательных проблем для организма.
Симптомы гипертиреоза такие:
Нервозность и раздражительность;
Непереносимость жары и потливость;
Дрожь по телу, потеря веса или неспособность ее набрать;
Повышенная активность кишечника;
Отечность щитовидной железы;
Тахикардия (учащенное сердцебиение);
Тонкая, хрупкая и влажная кожа и неравномерный рост волос;
Нарушение сна.
При обнаружении у себя вышеперечисленных симптомов, желательно обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и правильной постановки диагноза, что обеспечит своевременное лечение и здоровье твоего организма.
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