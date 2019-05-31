Здоровый кишечник: 5 лучших продуктов, богатых пробиотиками
Пробиотики чрезвычайно важны для работы нашего организма: они улучшают пищеварение, предотвращают дисбактериоз, препятствуют размножению патогенной микрофлоры и развитию опасных заболеваний, помогают сбросить вес, укрепляют иммунитет, повышают уровень энергии, выводят токсины и канцерогенные вещества, замедляют старение и нейтрализуют негативное действие антибиотиков.
Сегодня в продаже можно встретить различные препараты, содержащие пробиотики. Но не спешите бежать в аптеку: полезные бактерии можно легко получить из обычных продуктов, многие из которых наверняка есть в вашем холодильнике. Подробности — в сегодняшнем обзоре.
Квашеная капуста
Привычная нам квашеная капуста — не только вкусная закуска, но и настоящий кладезь полезных микроорганизмов, таких как лейконосток, педиококус и лактобактерии. При этом пробиотики, содержащиеся в капусте, всасываются в нижнем отделе кишечника, в отличие от искусственных, которые погибают от желудочного сока. Кроме того, капуста содержит клетчатку, витамины С, B и K, натрий, железо и другие важные микроэлементы. Самое главное — чтобы продукт был непастеризованным: пастеризация убивает бактерии, в том числе полезные.
Ну а если вам хочется какой-нибудь экзотики, у нашей родной квашеной капусты есть полезный корейский сородич — кимчи. Острая закуска, сделанная из пекинской капусты, не только очень вкусна, но и содержит кисломолочные бактерии-пробиотики, а также целый набор витаминов и минералов.
Соленья
Соленые огурчики и помидоры, а также моченые яблоки — благодатный источник пробиотиков. Находясь в растворе соли и воды, они выделяют собственные молочнокислые бактерии. Важное условие — отсутствие уксуса в рассоле, так как он уничтожает микроорганизмы, в том числе полезные. Условно к соленьям можно отнести и консервированные оливки: они тоже богаты пробиотиками и помогают восстанавливать микрофлору и выводить из организма шлаки и токсины.
Соевые продукты
Японская кухня неспроста считается одной из самых здоровых в мире. Меню японцев богато соевыми продуктами, которые в большом количестве содержат нужные нам пробиотики. Отличный повод включить в рацион тофу, соевый соус и суп мисо (именно благодаря ежедневному употреблению мисо японцы могут похвастаться хорошим здоровьем и долголетием).
Кисломолочные продукты
Стакан кефира, йогурта, простокваши или ряженки, порция творога или кусок сыра — это не только вкусный и здоровый перекус, но и хороший способ снабдить организм пробиотиками. Так, в кефире содержится более десяти видов полезных бактерий, а также вещества с антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Еще более полезен йогурт, главное — выбирать натуральный продукт, содержащий живые бактерии, без консервантов, подсластителей и усилителей вкуса. А чтобы быть на 100% уверенными в качестве йогурта, его лучше сделать дома.
Еще один чудо-продукт — ацидофильное молоко. Для его производства используют закваску из ацидофильной палочки, молочнокислого стрептококка и кефирных грибков. Такое молоко может останавливать гнилостные процессы в организме и способствовать развитию полезных бактерий.
Чайный гриб
Чайный гриб, или комбуча, знаком нам еще с советских времен: банка с этим неприглядным на вид продуктом стояла почти в каждом холодильнике. Ферментированный напиток имеет довольно приятный кисло-сладкий вкус и хорошо утоляет жажду, но главное — может обеспечить ваш организм щедрой порцией полезных бактерий. Между прочим, благодаря всеобщему тренду на здоровое питание чайный гриб сегодня снова находится на пике гастрономической моды.
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