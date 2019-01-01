Врачи назвали рецепт идеального завтрака

Белковая пища помогает контролировать уровень сахараЕсли вы здоровый человек, то один раз в неделю можно спокойно пропустить один прием пищи, а иногда — и все два.Особенно подходят для таких целей путешествия, когда приходится передвигаться на машине, поездом или самолетом.Бесперекусовое питание повышает чувствительность инсулиновых рецепторов к инсулину. Но всегда нужно, чтобы питание содержало все нутриенты — белки, жиры и углеводы высокого качества, а все эти компоненты были наполнены витаминами, минералами и фитонутриентами.Завтрак. Иногда и его можно пропустить, но не стоит это делать ежедневно, потому что есть данные, что регулярный пропуск завтрака увеличивает риск атеросклероза и риск диабета на 55%.Яйцо. Золотой стандарт белка высокого качества. Белковая пища на завтрак помогает лучше контролировать уровень сахара в течение дня. Яичный желток — богатейший источник фосфолипидов, является эликсиром здоровья и молодости для мозга и для всего организма.Орехи. Пища долгожителей. Есть много исследований, которые показывают, что орехи снижают смертность от всех причин на целых 24%, нормализуют холестериновый обмен, снижают риск смерти от проблем с дыханием, диабета и нейродегенеративных заболеваний. Потребление 15 граммов орехов три раза в неделю снижает риск колоректального рака на 69% у мужчин и на 81% у женщин, а также риск рака простаты и смертность от него на 34%.Кофе. Кофеин является естественным ингибитором (замедлителем) «молекулы старения» mTOR. Ежедневное употребление кофе снижает смертность от различных причин. Есть данные, что кофе помогает защитить ДНК от разрывов и уменьшает системное воспаление в организме.Зерновые. Являются источником пищевых волокон (клетчатки). 90 граммов клетчатки уменьшает общую смертность на 17%, а также сердечно-сосудистую и онкосмертность.Ягоды. Наполнены фитонутриентами, витамином С и нежным пектином, что питает и оздоравливает микробиом и положительно влияет на мозг. Клубника является источником физетина, обладающего антиоксидантным, противовирусным и нейропротекторным действием. Физетин подавляет склеивание амилоидных белков, ведущих к нейродегенерации. Это хорошая профилактика сахарного диабета, ожирения и МДС (возрастной макулярной дегенерации сетчатки).Зелень. Является богатым источником фолатов, которые не только защищают сосуды от атеросклероза, разрывов, инсультов и инфарктов, но и ДНК от повреждений и мутаций. Листовая зелень содержит витамин К, защищает сосуды от кальцификации.