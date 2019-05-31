Медики рассказали, от какой болезни защищает красное мясо

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Положительный эффект продукта.Ученые из Университета Кёртина и Австралийского национального университета выяснили, что употребление красного мяса может снизить риск развития рассеянного склероза. Положительный эффект проявляется только тогда, когда мясо включено в состав средиземноморской диеты.Специалисты провели анализ данных исследования, в котором приняли участие 840 человек.Исследователи пытались найти связь между средиземноморской диетой, включающей необработанное мясо (баранина, говядина и свинина), и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы. Это состояние предшествует развитию рассеянного склероза.Оказалось, что употребление 65 граммов мяса в день может затормозить развитие заболевания.Исследователи считают, что это связано с наличием микро- и макроэлементов, в том числе белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В, некоторые из которых участвуют в обеспечении нормального функционирования нервной системы.