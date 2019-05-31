Эти заболевания могут вызвать ускоренное выпадение волос

На что обратить внимание.Потеря волос расстраивает любого из нас, и женщины переживают её особенно тяжело. Эксперты из Германии рассказали о том, какие изменения здоровья могут вызвать ускоренную потерю волос.Беременность. Радостное событие в жизни любой женщины, однако, вынашивание ребенка — это существенное воздействие на женский организм и его здоровье. Уровень стресса, как правило, увеличивается, и это отражается на волосах. К счастью, после рождения ребёнка волосяной покров, как правило, восстанавливается.Гипотиреоз. В случае низкой активности щитовидной железы низкий уровень этого гормона приводит к высушиванию и истончению волос. А из-за этого они чаще выпадают.Волчанка. Аутоиммунное заболевание, при котором наша иммунная система начинает атаковать здоровые клетки. Воспаления внутри организма могут спровоцировать выпадение волос.Острое стрессовое расстройство. После какого-то травматического переживания вы можете столкнуться с тревожным или острым стрессовым расстройством, при котором часто наблюдается снижение естественной способности организма к выращиванию волос.Гипертиреоз. В данном случае щитовидная железа работает слишком активно, выбрасывая в кровь чрезмерное количество щитовидных гормонов. Это может приводить к набору лишнего веса, нарушениям менструальных циклов и выпадению волос.