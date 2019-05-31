Прием этого витамина снижает риск ожирения

Чем полезен витамин D.Генетик из Университетского колледжа Лондона Стив Джонс призывает людей в обязательном порядке принимать витамин D, если речь идет о недостаточном нахождении на солнце, о чем сообщает ресурс newsyou. Ученые уверяет, что прием витамина D дает возможность минимизировать развитие многих заболеваний.Отмечается, что на сегодняшний день люди проводят на улице меньшее количество времени, чем десять лет назад. Данные изменения в обществе связывают с увлечением цифровой техникой. Поэтому более распространенным стало заболевание рахит костей. Недостаток витамина D может привести к ожирению, плохому настроению и перепадам кровяного давления.«Прием важного вещества может помочь справиться с инфекционными заболеваниями, особенно, если у человека имеет место нехватка его в организме. Дефицит витамина D повышает риск болезни почек. Если вы будете лежать на пляже в бикини или без него в течение часа, то давление упадет примерно на 10 пунктов, потому что это расслабит ваши кровеносные сосуды», — заявил исследователь Стив Джонс.Однако, как сообщает ученый, переизбыток солнца может вызвать рак кожи и другие заболевания.