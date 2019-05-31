Названы растения, способные заменить антидепрессанты

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Врачи нашли альтернативу антидепрессантам.Аромат растения рекомендуют вдыхать во время стресса.Многие люди в современном мире принимают антидепрессанты. Эти вещества успокаивают нервную систему, но большинство из них имеют побочные эффекты. Медики нашли более эффективный и безопасный способ избавиться об беспокойства.Ученые сотрудники Университета Кагошимы в Японии провели исследование на мышах и определили, что лаванда является разумной альтернативой лекарствам против беспокойства и тревоги, так как она способна снизить реакцию организма на стресс.Японские эксперты обнаружили, запах лаванды помогал грызунам расслабиться. Ученые убеждены, подобное воздействие данное растение возымеет и на людей. Японские ученые отмечают, что это касается только тех, у кого нет насморка и хорошо дышит нос. Положительный эффект от лаванды можно получить только вдыхая ее аромат. Это растение успокаивает нервную систему благодаря содержащихся в ней веществам.В скором времени лаванда может заменить стандартные медицинские препараты от тревожных расстройств. Она тоже хорошо расслабляет, но при этом не приводит к негативным последствиям, как классические таблетки.Это растение предотвращает развитие гормональных сбоев и способна исправить врожденные дефекты, например, рост груди у мужчин, кроме того помогает улучшить память.Аромат лаванды рекомендуют вдыхать перед хирургическим вмешательством врачам и пациентам, поскольку те и другие испытывают сильный стресс.