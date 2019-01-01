Эти продукты помогут справиться с головной болью

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Иногда употребление продуктов помогает справиться с головной болью, не прибегая к лекарствам. Ряд источников прессы сообщил о тех продуктах, которые обладают свойством уменьшать неприятную головную боль.Молоко. В случае головной боли специалисты советуют выпить стакан не слишком жирного молока. Употребление молока позволяет снизить болевые ощущения за счет высокой концентрации калия и кальция в нем. Кстати, у женщин именно падение уровня кальция в крови оказывается частой причиной головных болей у женщин перед началом «критических» дней.Жирная рыба. В ней содержится много витаминов группы B и насыщенных кислот омега-3. Их комплекс обеспечивает противоболевой эффект.Фрукты. Нередко головная боль – это сигнал организма о понизившемся уровне некоторых питательных веществ в крови. Фрукты, прежде всего яблоки и лимоны, помогают уменьшить головную боль, поскольку эффективно восстанавливают баланс недостающих веществ – глюкозы, минералов, витаминов.Гречка, миндаль, курага, бананы, авокадо, семечки. Все эти продукты богаты магнием, который помогает при приступах головной боли тем, что расслабляюще действует на сосуды. Благодаря этому улучшается кровообращение в головном мозге, его насыщаемость кислородом чего бывает вполне достаточно для купирования болевого симптома.Черный чай с сахаром. При добавлении сахара в заварку активизируется выделение катехинов – веществ, которым присущ выраженный анальгезирующий эффект. Многим людям из разных подручных способов снятия головной боли помогает именно этот – питье достаточно крепкого сладкого чая. Также он очень эффективен в тех случаях, когда головная боль вызывается обезвоживанием.