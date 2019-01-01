Врачи назвали продукт, снижающий риск развития рассеянного склероза

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Употребление красного мяса в составе средиземноморской диеты снижает риск развития рассеянного склероза.К такому выводу пришли ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета. Они провели исследование, в котором приняли участие 840 человек.Целью был поиск связи между средиземноморской диетой, включающей необработанное мясо (баранина, говядина и свинина), и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы, предшествующей рассеянному склерозу.Оказалось, что употребление 65 грамм мяса в день может затормозить развитие заболевания.Исследователи считают, что это связано с наличием микро- и макроэлементов, в том числе белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В, некоторые из которых участвуют в обеспечении нормального функционирования нервной системы.