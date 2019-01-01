Медики рассказали о неожиданных свойствах воды с лимоном

Эти тонкости нужно знать до того, как вы начнете пить воду с лимономВода с лимоном — лучший друг не только тех, кто придерживается строгих постулатов здорового питания, но и тех, кто решил сбросить пару лишних килограммов.Этот волшебный и в то же время простой напиток обладает массой неоспоримых достоинств: это и богатое содержание антиоксидантов, позволяющих предотвратить возникновение злокачественных опухолей, и ударная доза витамина С, заряжающая нас бодростью и хорошим настроением, и несомненная польза для обмена веществ, и, как следствие, борьба с лишними калориями.Но даже чудодейственная вода с лимоном сама по себе никак не повлияет на снижение веса — да, жизнь несправедлива. Кроме того, ее детокс-свойства многими учеными до сих пор подвергаются сомнениям, несмотря на то, что вода с лимоном — краеугольный камень всех очищающих диет.В нашем обзоре мы решили предупредить вас о нежелательных последствиях, которые могут наступить от злоупотребления этим напитком. Поэтому в ближайшем будущем, прежде чем по привычке тянуться к стакану воды с лимоном, просто вспомните об этих побочных эффектах.Повреждение зубной эмалиЛюбители всего лимонного должны особое внимание уделять уходу за своими зубами: кислота, содержащаяся в этих солнечных плодах, разрушительно влияет на нашу эмаль.Чувствительные зубы будут плохо переносить чрезмерное количество воды с лимоном, рискуя приобрести поверхностный или даже глубокий кариес.Оптимальный вариант решения этой проблемы — использование соломинки. А тем, кто каждый раз морщится от кислого вкуса напитка, стоит выпивать его как можно быстрей, чтобы сократить количество кислоты, оседающей на зубах.ИзжогаНесколько стаканов воды с лимоном могут превратить ваш пищевод в пылающую огнем бездну: лимоны — чемпионы среди фруктов по содержанию кислоты, которая вызывает жгучую изжогу.Тем, кто уже страдает таким недугом, этот напиток категорически противопоказан, а врачи советуют заменить его на простую воду. Мы же, в свою очередь, предлагаем вам несколько других фруктовых напитков: в конце концов, не лимоном единым.ОбезвоживаниеУтолять жажду литрами воды с лимоном — не самая лучшая идея. Чрезмерное употребление этого напитка может привести к сильному обезвоживанию организма.Дело в том, что витамин С, в большом количестве содержащийся в лимонах, славится не только своими антипростудными, но и мочегонными свойствами. Основные признаки малейшего обезвоживания — жажда, слабость, переутомление, головная боль и еще целый список не самых приятных для нас симптомов.Именно поэтому воду с дольками лимона рекомендуют пить в умеренных количествах, чтобы не навредить своему здоровью.Слишком много лимоновМы не имеем ничего против лимонов: их полезные свойства настолько перевешивают несколько побочных эффектов, что полностью отказываться от этого витаминного напитка стоит лишь тем немногим, кто испытывает серьезные проблемы со здоровьем.Однако иногда такое лимонное однообразие может до смерти надоесть и в буквальном смысле набить оскомину. Популярная фраза гласит: «Если жизнь дает тебе лимоны — делай лимонад». Но что если вам хочется как-то разнообразить свое здоровое питание?Попробуйте ароматизировать воду другими фруктами, овощами и травами: например, лаймом, мятой или даже огурцом. Приготовьте интересные напитки из фруктов и ягод для плоского живота, которые будут такими же полезными, как простая вода с лимоном, только еще вкуснее. А если вы хотите устроить для своего организма настоящий детокс, подберите оптимальное сочетание любимых фруктов и овощей и попробуйте приготовить сытный витаминный коктейль по нашим рецептам.Соблюдайте меруПредупрежден — значит, вооружен. Теперь, когда вы знаете все возможные негативные последствия злоупотребления водой с лимоном с целью похудения, вы вряд ли станете заменять этим напитком завтраки, ужины и простую воду.Мы советуем вам придерживаться следующих несложных правил: выпивайте стакан воды с лимоном натощак, за полчаса до еды. Так вы запустите обмен веществ и тонизируете организм. Пейте только что приготовленные напитки со свежим лимоном, иначе вы не получите ровно никакой пользы. По возможности используйте трубочку или прополощите рот чистой водой, и не забывайте об обязательном приеме пищи: из-за лимона желудок начнет активнее вырабатывать сок, а поэтому для дальнейшего хорошего самочувствия необходимо будет полноценно поесть.Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад, а поэтому не переусердствуйте с лимонной водой. Она принесет несомненную пользу вашему организму лишь при условии регулярного, но никак не чрезмерного потребления.