Специалисты подсказали, что может помешать уснуть

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Даже свет от свечей в вечернее время может помешать уснутьИсследователи признали его достаточно ярким для того, чтобы нарушить биологические часы организма. Отметим, что индивидуальная чувствительность человека к свету является важным фактором его здоровья.Многочисленные исследования все последние годы говорили о том, как вредно искусственное освещение в вечернее и ночное время незадолго перед отходом ко сну. Особенную вредность представляют экраны различных электронных устройств, выделяющие голубоватое свечение, которое нарушает внутренние биологические часы организма. В результате, прекращается выработка гормона мелатонина, который погружает нас в состояние сонливости. Без этого гормона мы просто не можем уснуть, а благоприятным фактором для производства мелатонина является темнота. Так было запрограммировано самой природой.Именно поэтому эксперты постоянно советуют людям приглушать освещение в ночное время суток и не подвергать организм дополнительному стрессу от искусственного света. И вот теперь исследователи доказали, что даже освещение от нескольких свечек уже может помешать человеку погрузиться в сон. Этот свет, который никак не назовешь ярким, нарушает или замедляет производство мелатонина. Следовательно, для более качественного сна человеку требуется находиться в абсолютно темном помещении. Желательно, чтобы на окнах висели светонепроницаемые шторы, которые заблокируют поступление уличного света.Впрочем, у каждого человека имеется индивидуальная чувствительность к свету, и кто-то может заснуть в комнате с ярким светом, а кому-то будет мешать даже одна тусклая свеча. Опыты показали, что толерантность к свету у людей может различаться в 58 раз. Впрочем, универсальным правилом все равно остается совет о необходимости приглушать все виды освещения перед отходом ко сну.