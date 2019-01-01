Медики подсказали, как правильно питаться в жару

Употребление кофе в летний период провоцирует чрезвычайно высокую нагрузку на сердечно-сосудистую системуВ жару предпочтительнее питаться овощами и фруктами, пить как можно больше жидкости: воды, чая, морсов. Употребление мяса, кофе и сладких напитков следует, наоборот, ограничить.Чрезмерно высокая температура воздуха может негативно повлиять на здоровье, поэтому в жару нужно как можно меньше времени проводить на улице, а также сократить физические нагрузки. Об этом сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.По словам врача, в жаркую погоду, для облегчения нагрузки на организм и улучшения самочувствия следует скорректировать свой рацион питания – он должен стать более легким, менее калорийным. Важно свести к минимуму потребление мяса, а также копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания.От каких продуктов медики советуют отказаться в жару?Мясные полуфабрикаты и колбасы. Колбасы, сосиски, котлеты, пельмени и другие виды фастфуда… лучше откажитесь от них, делайте упор на натуральную пищу. Красное мясо полезнее заменить белым. Если отказ от мяса невозможен, предпочитайте диетические сорта: кролик, индейка, курятина, телятина. С рыбой надо быть осторожнее, она способна задерживать влагу в организме.Творожные сырки и пирожные. Примерно каждое второе отравление у детей летом происходит после употребления йогурта или творожного сырка. Небезопасно летом есть и пирожные — постояв два часа вне холодильника, они становятся прибежищем для болезнетворных бактерий.Кофе. Употребление кофе в летний период провоцирует чрезвычайно высокую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, кофе обладает мочегонным действием, что усиливает потерю организмом влаги, при том, что в жару тело и без того теряет много жидкости воздушно-капельным путем и за счет потоотделения. Таким образом, употребление кофе может поспособствовать обезвоживанию, из-за чего в сосудах формируются тромбы.Алкоголь. Помимо того, что алкоголь оказывает вредное влияние на печень, летом он провоцирует обезвоживание, приводит к спазмированию сосудов и повышению давления.Как специалисты советуют питаться в жару?Есть малыми порциями каждые 3-4 часа.Употреблять легкий белок: творог, яйца, кефир.В каждый прием пищи включать свежие овощи. Больший объем свежих овощей будет давать чувство насыщения и сытости без тяжести. Сезонные фрукты и ягоды следует употреблять на десерт вместо конфет и мучных сладостей.Хотя в жару питье воды увеличивается, гипертоникам не стоит употреблять большое количество воды, — это может вызвать отечность и повышение давления.