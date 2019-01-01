Стало известно, какие продукты лучше включить в рацион для защиты от рака

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Почаще делайте овощи основным гарниром вместо картофеля или макарон.Хорошо известно, что нездоровое питание является одним из факторов риска злокачественных опухолей. А вот полезные ингредиенты и отдельные блюда нашего рациона могут обеспечить дополнительную защиту от опасных болезней.Побольше овощей. Такие овощи, как брокколи, морковь, помидоры и многие другие содержат компоненты, обладающие противогрибковым воздействием. Почаще делайте овощи основным гарниром вместо картофеля или макарон.Побольше фруктов. К самым полезным фруктам относят ягоды, цитрусовые и яблоки, которые обладают свойствами антиоксидантов. Другими словами, эти фрукты борются со свободными радикалами, разрушительно влияющими на наши хромосомы и усиливающими вероятность развития неконтролируемого деления клеток, то есть рака.Цельнозерновые продукты. Изделия из муки грубого помола и цельного зерна связаны со снижением риска развития опухолей, что неоднократно подтверждали исследователи.Молочные продукты. Молоко, йогурт и другие молочные продукты содержат кальций, витамин D и молочную кислоту, которые уменьшают риск опухолевых заболеваний кишечника.Меньше красного мяса. Как можно строже ограничьте употребление красного мяса, и особенно переработанных его разновидностей вроде колбасы, сосисок, сарделек и салями. Они относятся канцерогеном 1 группы, по данным ВОЗ.