Диетологи назвали полезные альтернативы популярным продуктам

Чем питаться для плоского живота.Утренний американо вместо латте, ржаной хлеб вместо белого и корица вместо подсластителей — вот лишь малая часть тех несложных компромиссов, которые помогут добиться фигуры мечты. Разбираем советы британских врачей-диетологов.Овощная смесь вместо белого риса. Если вы уже замели белый хлеб на ржаной, следующий шаг на пути к идеальной фигуре – периодически выбирать гарнир из брокколи или цветной капустой вместо обычного белого риса. Вареный рис содержит 218 калорий на порцию, в то время как цветная капуста всего 25. Такой компромисс не должен быть скучным, так что смело добавьте в овощной гарнир любые привычные вам специи. Все углеводы превращаются в сахар, что стимулирует выработку гормона инсулина, который, в свою очередь, способствует отложению жира. Если вы следите за фигурой, периодически стоит переходить на вариант с низким содержанием углеводов. Таким образом, вы резко понизите выработку инсулина и получите плоский живот.Итальянская пицца вместо пиццы с наполнителем. Да, вы можете есть пиццу и сохранять плоский живот. В итальянской пицце меньше теста, а, значит, меньше калорий, чем в других видах пиццы. Каждый кусок пиццы с наполнителем содержит на 50-70 калорий больше. Но даже выбирая «диетический» вариант, лучше не съедать все блюдо в одиночку. В среднестатистической пицце содержится 1000-1500 калорий, а в пиццах побольше этот показатель может доходить и до 3000!Оливковое масло и лимон вместо салатной заправки. Еще один лайфхак от британских диетологов — отказаться от привычных жирных заправок для салатов в пользу лимонного сока и оливкового масла: «Сырные или кремовые заправки прибавляют блюду до 250 калорий, мгновенно превращая здоровую пищу во вредную. Заправляя салат столовой ложкой оливкового масла и спрыскивая лимонным соком, вы сокращаете количество этих калорий как минимум вполовину. Таким образом вы исключаете из своего рациона вредные жиры, сахар, соль, добавки и лишние калории, которые портят вашу фигуру».Корица вместо сахара и искусственных подсластителей. Если вы сладкоежка, добавляйте в десерты корицу. Подсластители стимулируют наши рецепторы точно так же, как и обычный сахар. Это приводит к избыточной выработке инсулина, и сахар в крови подскакивает. Корица же поможет сдержать вашу любовь к сладостям и ускорит обмен веществ.Горький шоколад вместо овсяного печенья. Лондонский диетолог Шона Уилкинсон утверждает, что переход с овсяного печенья на три квадратика качественного горького шоколада сделает вас заметно стройнее. «Вместо того чтобы уминать овсяное печенье, запивая его послеобеденным чаем и поглощая массу ненужных калорий, удовлетворите свои потребности в сахаре тремя квадратиками хорошего горького шоколада с не менее 70% содержанием какао. Такое количество шоколада содержит сравнительно небольшое количество сахара. Кроме того, учеными доказано, что горький шоколад полезен для здоровья. Как вариант, вы можете перейти и на простой йогурт без сахара, добавляя в него чайную ложку какао».Капуста вместо хлеба. Вместо того чтобы делать сэндвич из хлеба, попробуйте поместить ваши излюбленные ингредиенты в лист красной капусты. По словам другого диетолога Лили Суттер, «такие чашечки из красной капусты легко брать с собой, кроме того, в них полно антиоксидантов. И каждый ваш «бутерброд» будет содержать на 200 калорий меньше, чем раньше. Пшеница содержит очень много глютена. Кроме того, в хлебе немало полисахаридов — фруктанов. Кишечные бактерии могут расщеплять фруктаны, что также приводит к газообразованию».Ржаной хлеб вместо пшеничного. Не можете отказаться от хлеба? Тогда покупайте ржаной (и, желательно, бездрожжевой) вместо привычного батона. В отличие от белого хлеба он содержит меньше калорий и дольше поддерживает чувство насыщения. Кроме того, в ржаных булочках больше клетчатки.Свежие фрукты вместо сухофруктов. Сухофрукты нередко относят к здоровой пище, которую стоит предпочитать вредным закускам и перекусам. Но, по словам диетологов, гораздо полезнее перекусывать свежими фруктами, если это возможно. «В сухофруктах очень высокое содержание сахара, который накопился в них за время сушки. Как вариант попробуйте есть свежие фрукты. Вы быстрее почувствуете насыщение и в результате съедите меньше. Арбуз, клубника и грейпфрут на 90% состоят из воды и отлично подходят в качестве перекуса».Американо вместо латте. В некоторых латте содержится порядка 200-290 калорий. Добавляя в американо совсем чуть-чуть молока, вы стремительно повышаете его калорийность, при этом вкус почти не меняется. Кроме того, молоко может отрицательно влиять на тех, кто страдает метеоризмом, обостряя этот процесс. Живущие в нашей прямой кишке бактерии расщепляют лактозу, что приводит к избыточному газообразованию. Один только этот компромисс может помочь вам раз и навсегда обеспечить себе плоский, подтянутый живот.