Чем полезны занятия сексом во время менструации
Уменьшает уровень менструальных болей. Тазовые мышцы во время занятий сексом сокращаются, и тем самым уровень характерных болей (спазмов) в данной зоне тела, которые обычно наблюдаются при менструациях, ощутимо снижается.
Естественная смазка. Во время менструаций влагалище является более влажным в силу естественных процессов, так что женщина испытывает больше приятных ощущений при занятиях сексом.
Снижает уровень стресса. Когда человек достигает оргазма, его мозг выбрасывает в кровь гормоны счастья. Тем самым снижается уровень стресса.
Уменьшает продолжительность менструаций. Наблюдения показывают, что сокращение тазовых мышц, которые происходят во время секса и оргазма, способствуют более быстрому завершению самого периода месячных за счет удаления из матки формирующегося там содержимого.
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Добавил stulout в категорию Гинекология
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