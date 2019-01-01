Ученые определили оптимальную длительность отпуска

Длительный отдых также неэффективен, как и слишком короткий.Отдых влияет на биологические процессы старения, и тем, кто хочет долго оставаться моложавым и здоровым, необходимо предоставлять себе хотя бы несколько дней ежегодного отпуска.Американские ученые из Университета штата Огайо установили, что даже четыре дня отдыха в отрыве от работы, способствуют снижению уровня стресса в организме и положительно сказываются на состоянии здоровья. В свою очередь исследование других ученых из США показало, что неделя отдыха от работы и будничных дней способна повлиять даже на генетические структуры.В рамках этого исследования специалисты из Школы медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай вместе с сотрудниками Калифорнийского университета отобрали 100 женщин для участия в эксперименте с отдыхом. Женщины сдали анализы и отправились на недельный отдых в четырехзвездочный отель, который был для них оплачен организаторами.В течение года после этого женщины проходили обследования. В результате исследователи констатировали, что семидневный отдых не только улучшил психологическое состояние женщин – у участниц изменилась активность некоторых генов, ассоциированных с биохимическим ответом организма на стресс. Оздоровительный эффект от недельного отдыха сохранялся в течение десяти месяцев.Австрийские ученые проводили аналогичный эксперимент — они отправляли на четырехдневный отдых на горный курорт двадцать человек. Хотя каникулы были короткими, они привели к снижению уровня стресса, длившемуся впоследствии еще 45 дней.Ученые из Нидерландов, что показательно, выступили с мнением о полезности не слишком длительного отпуска.В их эксперименте люди проводили в отпуске от 15 до 34 дней подряд, практикуя как активный, так и пассивный отдых. В результате ученые обнаружили, что позитивный эффект отдыха начинал уменьшаться через 12 дней расслабления, при этом сторонники пассивного отдыха еще и набирали лишний вес. В конечном итоге эксперты резюмировали, что «оптимальный срок отпуска составляет семь дней».Также представителями науки было установлено, что перерыв между периодами отдыха не должен превышать трех месяцев, — в противном случае у человека снижается иммунитет.