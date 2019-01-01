Диетологи поделились рецептами напитков, ускоряющих похудение
Чтобы ускорить обмен веществ, диетологи советуют три напитка, которые смогут повлиять на ваши лишние килограммы. Если вы пытаетесь сбросить вес, повышенный метаболизм поможет вам справиться с этой проблемой, при этом вы не будете изнурять себя голодовкой и диетами. В последнее время появилось много волшебных лекарств для ускорения обмена веществ, большинство из которых являются чистым шарлатанством.
Сначала мы должны понять, что такое метаболизм. Говоря простым языком, метаболизмом является скорость, с которой организм сжигает калории. Люди, которые едят здоровую пищу и занимаются спортом, имеют хороший метаболизм.
Для других вкусная, но вредная, пища и диван являются более предпочтительными, чем хороший обмен веществ. Вы можете помочь вашему телу сжигать ненужные калории при помощи нескольких натуральных продуктов в сочетании с легкой тренировки.
Первый рецепт
Для ускорения обмена веществ: необходимо тонко нарезать ломтиками одно яблоко, залить 300 мл воды и добавить десертную ложечку молотой корицы, дать настояться в прохладном месте два часа, после чего выпить перед отходом ко сну. Такое сочетание позволит вам ускорить метаболизм, вывести из организма лишнюю жидкость и легко «сжечь» жир.
Второй рецепт
Для ускорения метаболизма и улучшения работы ЖКТ: необходимо в один стакан кефира добавить десертную ложечку молотой корицы и половину десертной ложечки молотого корня имбиря, тщательно перемешать и выпивать дважды в день, утром и вечером.
Третий рецепт
Для ускорения метаболизма и укрепления организма: завариваем 300 мл натурального зеленого чая, добавляем к нему десертную ложечку корицы, и после того, когда он немного остынет чайную ложку меда, выпиваем за полчаса до обеда и за полчаса до ужина.
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