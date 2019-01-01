Врачи сравнили вред алкоголя и легких наркотиков

Ни алкоголь, ни марихуана не являются безопасными для мозговой деятельности.Исследователи из университета Монреаля проанализировали, как алкоголь и каннабис влияют на когнитивные функции мозга у подростков. А также доказали, что употребление наркотических веществ ухудшает способность адекватно понимать, изучать, осознавать и воспринимать внешнюю информацию.В эксперименте участвовали 5% всех учеников, а это всего 3826 семиклассников Монреаля.В течение четырех лет детей проверяли на употребление алкоголя и каннабиса, а их когнитивные функции оценивали с помощью компьютерных тестов.Что такое когнитивные функции?Это функция центральной нервной системы, без которой теряется личность человека. Именно с помощью нее человек может понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и обрабатывать внешнюю информацию.Наконец, исследователи обнаружили, что употребление психоактивных веществ, например, каннабиса напрямую связано с низким когнитивным функционированием. У людей, употребляющих наркотики, прослеживаются провалы в памяти и низкий уровень самоконтроля. Словом, курение марихуаны также было связано с дефицитом памяти и восприятия.Зато, как отметили ученые, употребление алкоголя не было связано с нарушениями этих когнитивных функций. Это означает, что каннабис может иметь более долгосрочные последствия, чем алкоголь.Команда ученых также доказала, что парни и мужчины, употребляющие наркотики, чаще страдают от нарушения когнитивных функций мозга, чем девушки и женщины.Так что это исследование поможет выявить группы риска среди молодых людей, а также повысить их информирование об опасном влиянии каннабиса на когнитивное здоровье.