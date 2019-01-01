Медики назвали главную причину проблем с засыпанием

На качество сна влияет свет, включаемый вечером.Многочисленные исследования все последние годы говорили о том, как вредно искусственное освещение в вечернее и ночное время незадолго перед отходом ко сну. Особенную вредность представляют экраны различных электронных устройств, выделяющие голубоватое свечение, которое нарушает внутренние биологические часы организма.В результате, прекращается выработка гормона мелатонина, который погружает нас в состояние сонливости. Без этого гормона мы просто не можем уснуть, а благоприятным фактором для производства мелатонина является темнота. Так было запрограммировано самой природой.Именно поэтому эксперты постоянно советуют людям приглушать освещение в ночное время суток и не подвергать организм дополнительному стрессу от искусственного света. И вот теперь исследователи доказали, что даже освещение от нескольких свечек уже может помешать человеку погрузиться в сон.Этот свет, который никак не назовешь ярким, нарушает или замедляет производство мелатонина. Следовательно, для более качественного сна человеку требуется находиться в абсолютно темном помещении. Желательно, чтобы на окнах висели светонепроницаемые шторы, которые заблокируют поступление уличного света.Впрочем, у каждого человека имеется индивидуальная чувствительность к свету, и кто-то может заснуть в комнате с ярким светом, а кому-то будет мешать даже одна тусклая свеча. Опыты показали, что толерантность к свету у людей может различаться в 58 раз. Впрочем, универсальным правилом все равно остается совет о необходимости приглушать все виды освещения перед отходом ко сну.