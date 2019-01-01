Употребление грецких орехов эффективно способствует снижению артериального давления

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Ученые провели эксперимент с участием 45 человек возрастом 30-65 лет.В грецких орехах содержится высокий уровень растительных жирных кислот омега-3 – альфа-линоленовых кислот (АЛК). Аптечные добавки заменить их не могут, показало исследование.Согласно данным, полученным специалистами из Университета штата Пенсильвания (США), регулярное употребление грецких орехов способствует нормализации артериального давления у людей, страдающих гипертонией. Данный эффект ученые связывают с обильным содержанием в грецких орехах жирных кислот омега-3 – альфа-линоленовых кислот (АЛК).Ученые провели эксперимент с участием 45 человек возрастом 30-65 лет, имевших лишний вес либо симптомы ожирения. Две недели до начала испытаний все они питались по единому плану, который соответствовал привычному рациону среднестатистического американца, минимум на 12% состоящему из насыщенных жиров. Затем участников поделили на три группы, каждая из которых в течение 6 недель придерживалась назначенной ей диеты с низким содержанием ненасыщенных жиров, после чего переходила на другую диету.Диеты были следующими: рацион с высоким содержанием грецких орехов; рацион с отсутствием грецких орехов, но с добавками кислот АЛК в количестве, аналогичных тому, что содержалось в орехах первого варианта; рацион с отсутствием грецких орехов и кислот АЛК, но с добавками олеиновой ненасыщенной кислоты.В результате оказалось, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний эффективно снижает именно рацион с орехами, а не потребление добавок с полезными жирными кислотами. Ученые констатировали, что «у тех участников, которые употребляли много грецких орехов, артериальное давление было в среднем ниже, чем у тех, кто просто употреблял АЛК или олеиновую кислоту».