В организме обнаружена молекула, которая усиливает иммунную защиту от рака

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Подобные эффекты могут быть достигнуты и в терапии рака у человека.Такой метод лечения рака, как иммунотерапия, может стать более эффективным при использовании молекулы LL-37. Данная молекула усиливает активность иммунных клеток в борьбе с опухолью.EurekAlert пишет об исследовании ученых Эдинбургского университета (Шотландия), которые обнаружили, что применение молекулы LL-37 в рамках иммунотерапии задает дополнительный стимул иммунной атаке организма на раковое новообразование. В экспериментах с мышами терапия с использованием молекулы приводила к уменьшению опухоли, а в некоторых случаях — к полному излечению от рака. Авторы исследования предполагают, что подобные эффекты могут быть достигнуты и в терапии рака у человека.Специалисты пояснили, что молекула LL-37 вырабатывается организмом естественным образом в ответ на инфекции, содействуя борьбе иммунной системы с бактериями и вирусами. Исследователи обнаружили, что LL-37 повышает функцию дендритных клеток — специфических иммунных клеток, ответственных за целевые иммунные реакции и способствующих усиленной активности других клеток, являющихся борцами с опухолью.Культивирование дендритных клеток предполагает иммунотерапия – для этого должен производиться отбор образцов клеток пациента и их выращивание в лаборатории, что является долгим, трудным и дорогостоящим процессом. Авторы работы установили, что добавление молекулы LL-37 к дендритным клеткам повышает выработку тех иммунных клеток, которые действуют в организме как убийцы опухолей.