Обнародован эффективный способ лечения рака груди

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Женщин разделили на две группы.Применение нового препарата для лечения рака молочной железы позволило увеличить выживаемость пациенток.Исследование проводилось на пациентках с HER2-отрицательным раком, чувствительным к гормональной терапии. Женщин разделили на две группы: одна получала традиционную гормональную терапию, вторая — дополнительно препарат рибоциклиб. Выяснилось, что спустя три с половиной года после начала тестов в первой группе в живых остались лишь 46 процентов женщин, а во второй — 70 процентов. При этом для исследования отбирали женщин, у которых еще не наступила менопауза, и опухоли которых метастазировали или проросли в другие части тела.«Это важная группа для исследования, так как запущенный рак груди — одна из основных причин смерти от рака у женщин от 20 до 59 лет, и большая часть таких опухолей восприимчива к гормональной терапии», — заявила руководитель исследования Сара Гервиц, онколог центра изучения раковых заболеваний калифорнийского университета Лос-Анджелеса.Издание отмечает, что исследование спонсировалось компанией Novartis, которая и производит рибоциклиб. Его результаты будут опубликованы в New England Journal of Medicine.